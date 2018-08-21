Кого тренер "Динамо" взяв на матч проти "Аяксу" в Амстердам

У вівторок, 21 серпня, делегація київського "Динамо" вирушила до Амстердаму, де наступного дня проведе перший матч раунду плей-оф Ліги чемпіонів з місцевим "Аяксом".

На поєдинок до столиці Нідерландів тренерський штаб "біло-синіх" на чолі з Олександром Хацкевичем узяв 21 гравця, 18 із яких потраплять до заявки на матч.

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Воротарі: Бойко, Бущан, Маханьков.

Захисники: Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзьора, Миколенко, Шабанов, Сідклей, Піварич

Півзахисники: Сидорчук, Буяльський, Гармаш, Шепелєв, Вербич, Циганков, Андрієвський, Че Че

Нападники: Бєсєдін, Русин.

Відзначимо, що в Києві залишився новачок команди нападник Владислав Супряга, а також півзахисник Микола Шапаренко, які відновлюються після ушкоджень. Також до Амстердаму не полетів ще один нещодавній новачок бразилець Вітор Буено.

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Після перельоту, який займе приблизно три години, футболісти заселяться до готелю "Intercontinental Amstel Amsterdam", де відпочинуть та вирушить на стадіон "Йоханн Кройфф Арена". О 18:30 за місцевим часом (19:30 за Києвом) головний тренер "біло-синіх" разом із гравцем поспілкуються з представниками ЗМІ в рамках передматчевої прес-конференції, а за півгодини почнеться тренування, 15 хвилин із якого будуть відкритими для всіх присутніх.

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