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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Кого тренер "Динамо" взяв на матч проти "Аяксу" в Амстердам

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Гравці "Динамо" перед вильотом в Амстердам
Гравці "Динамо" перед вильотом в Амстердам / ФК "Динамо"

У вівторок, 21 серпня, делегація київського "Динамо" вирушила до Амстердаму, де наступного дня проведе перший матч раунду плей-оф Ліги чемпіонів з місцевим "Аяксом".

На поєдинок до столиці Нідерландів тренерський штаб "біло-синіх" на чолі з Олександром Хацкевичем узяв 21 гравця, 18 із яких потраплять до заявки на матч.

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Воротарі: Бойко, Бущан, Маханьков.
Захисники: Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзьора, Миколенко, Шабанов, Сідклей, Піварич
Півзахисники: Сидорчук, Буяльський, Гармаш, Шепелєв, Вербич, Циганков, Андрієвський, Че Че
Нападники: Бєсєдін, Русин.

Відзначимо, що в Києві залишився новачок команди нападник Владислав Супряга, а також півзахисник Микола Шапаренко, які відновлюються після ушкоджень. Також до Амстердаму не полетів ще один нещодавній новачок бразилець Вітор Буено.

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Після перельоту, який займе приблизно три години, футболісти заселяться до готелю "Intercontinental Amstel Amsterdam", де відпочинуть та вирушить на стадіон "Йоханн Кройфф Арена". О 18:30 за місцевим часом (19:30 за Києвом) головний тренер "біло-синіх" разом із гравцем поспілкуються з представниками ЗМІ в рамках передматчевої прес-конференції, а за півгодини почнеться тренування, 15 хвилин із якого будуть відкритими для всіх присутніх.

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Теги: Новини спорту Футбол Динамо Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
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