Кого українці бачать очільником Єдиної помісної церкви

Перший керівник Єдиної помісної церкви – історична постать, яку оберуть до кінця грудня. Кандидатури висуватимуть на Об'єднавчому соборі, проте вже зараз відомі імена тих, за кого можуть проголосувати.

Згідно з соцопитуваннями, найчастіше згадують Філарета, якого підтримують 30% українців.

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За двадцять років патріарх зарекомендував себе вправним адміністратором. В умовах тиску розбудовував Українську православну церкву Київського патріархату, за що в 90-х отримав анафему, тобто церковне прокляття, від представників російської церкви.

Проте 90 років – це доволі поважний вік для керівника нової церковної структури. До того ж, його не підтримують прихожани Московського патріархату. Релігієзнавець Олександр Саган сказав, що його фігура може зупинити перехід громад із Московського патріархату в Українську помісну церкву.



Український православний церковний діяч Філарет

А от очільник Української автокефальної Церкви – Макарій – за престол навіть не боротиметься. УАПЦ вирішила не висувати жодної кандидатури.

На думку релігієзнавця Юрія Чорноморця, вони розуміють, що у їхньому випадку скромність – це краще, ніж на публіку власні недоліки висувати.

Як не дивно, серед ймовірних претендентів називають і очільника Московського патріархату – Онуфрія. Хоча той виступає категорично проти помісної церкви, тому його перемога щось з розряду фантастики, кажуть експерти.



Митрополит Онуфрій

Більше шансів у митрополита Вінницького і Барського Симеона. Маловідома постать, проте з доволі хорошими стосунками з владою, його навіть називають протеже Порошенка. Він один з небагатьох, хто приїхав на зустріч Президента з представниками УПЦ МП в Українському домі, яку Московський патріархат саботував.

Релігієзнавці впевнені, що логічніше, аби церкву об'єднав представник Київського патріархату. Тому можливо, що першим очільником об'єднаної помісної церкви стане компромісна постать – права рука Філарета, патріарший намісник митрополит Епіфаній.

Є високоосвіченою людиною, яка знає грецьку мову, веде перемовини з Константинополем багато років, і яка є хорошим орговиком, хорошим адміністратором,

– наголосив релігієзнавець Юрій Чорноморець.

Релігієзнавці певні, що потрібна "свіжа кров", аби зникло притаманне Українському патріархату задивляння у московський бік. Щоб змінити застарілі традиції: наприклад, занадто довгі стоячі служби, календар, за яким вшановуємо постатей, які завдали лиха українцям. Гарною кандидатурою був би архімандрит Кирило Говорун, професор університету Лойола-Мерімаунт у Лос-Анжелесі.



Архімандрит Кирило Говорун

Очільника нової церкви обиратимуть на Архієрейському соборі керівники Київського, Московського патріархату й автокефальної церкви.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Далі у Києві проведуть Об'єднавчий собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви й оберуть її предстоятеля.