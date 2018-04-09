21:41
9 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
9°C
18°C 4°C
  • вівторок
    18°C 5°C
  • середа
    20°C 6°C
  • четвер
    13°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВЕЛИКДЕНЬ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Попівський блатняк. Камікадзе
Вєсті Кремля
18:57, 7 квітня
Вєсті. UA. Жир. Альфонс Бойко. Добкін шукає нових Шевченка та Франка
Вєсті.UA
18:31, 7 квітня
Резиденції послів, гольф-клуби для дипломатів: хто стоїть за розкраданням столичної землі
ЦРУ
09:45, 6 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Базарна естетика дев’яностих
Згадати все
20:38, сьогодні
Телеканал новин 24 Блоги Альфред Кох
ВЕЛИКДЕНЬ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Альфред Кох

А если введут эмбарго не на алюминий, а на нефть с газом – что притихли, дошло?

4281
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска / currenttime.tv

Если американский рынок для Русала закрыт, то значит компания потеряла 20% своих объемов сбыта. Минимум. В реальности – больше, поскольку вслед за американцами потянутся и другие страны.

То есть снижение объемов производства по всей производственной цепочке, включая производство электричества – неизбежно. Следовательно, снижение заработных плат и сокращение рабочих мест в Сибири – это горькая реальность ближайших месяцев.

Читайте также: "Хочет получить всю Украину": политолог объяснил главную цель Путина

Прежде всего это ударит по Красноярску и Иркутску. И, разумеется, по бюджетам этих регионов. Детсадам, школам, медицине, культуре, дорогам...

Ниче так? Мда... А теперь давайте вместе посмеемся над незадачливым Дерипаской и еще забористей пошутим насчет Насти Рыбки и чего-нибудь в этом роде...

Вы голосовали за Путина? Вы думали это такой смешной перфоманс с мультиками про ядерные ракеты и оккупацию Крыма? Вы думали вас это не коснется? Ну да, ну да... Вы думали: причем тут я? Я просто смотрю телевизор! Это же все не про меня! Это все где-то там, в другом мире...

Вот сейчас, кстати, Дерипаску меньше всех жалко. Он, надеюсь, не пропадет. Ему для нормальной жизни и ста миллионов хватит. (Надеюсь, что из всех многочисленных миллиардов у него сотка лимонов в евро или швейцарских франках имеется).

Вы себя пожалейте, олухи! Хиханьки да хаханьки закончились! Кто там бодро кричал: "Можем повторить"? И заливался (вместе со своими Искандерами) веселым хохотом...

Ну, давайте! Повторяйте! Как вы там хотели? Всех раком поставить? Ну, же! Вперед!

П.С. А теперь представьте, что это эмбарго. И не на алюминий, а на нефть с газом! Что притихли? Дошло? Дебилы, бл...

Читайте также: США пытаются побудить Путина к диалогу, – эксперт о новых санкциях

Автор: Альфред Кох
Теги: Новини Росії Новини Криму Анексія Криму Новини України Новини політики Санкції Публікації Україна – Росія
Джерело: Альфред Кох
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
А если введут эмбарго не на алюминий, а на нефть с газом – что притихли, дошло?
сьогодні, 19:02 А если введут эмбарго не на алюминий, а на нефть с газом – что притихли, дошло?
Альфред Кох 4274
Як ми докотились до того, що майданівців судять після Революції Гідності
сьогодні, 18:00 Як ми докотились до того, що майданівців судять після Революції Гідності
Єгор Соболєв 851
сьогодні, 17:00 "Піти" Уляну Супрун: кому дошкуляє не "совковими" реформами очільниця МОЗ
Тетяна Мартинюк 1097
Почему-то россияне не несут игрушки к посольству Сирии, а продолжают печь
сьогодні, 16:00 Почему-то россияне не несут игрушки к посольству Сирии, а продолжают печь "куличики"
Семен Кабакаєв 1575
Як НАБУ вже впритул підібралося до президента Порошенка
сьогодні, 15:01 Як НАБУ вже впритул підібралося до президента Порошенка
Дмитро Гнап 3768
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук