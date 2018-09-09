21:00
9 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
25°C 13°C
  • понеділок
    19°C 12°C
  • вівторок
    21°C 15°C
  • середа
    20°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Патріарх Кіріл – справжній росіянин. Космічний провал РФ
Вєсті Кремля
18:33, 8 вересня
Вєсті.UA. Жир. Математика від Порошенка. Пекельні задуми Марченко
Вєсті.UA
19:03, 8 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Кохана Кріштіану Роналду похизувалась фотографіями з відпочинку в Монако

174 Читать новость на русском
Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес
Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес / Instagram / @georginagio

Аргентинська модель Джорджина Родрігес, яка кілька місяців тому стала нареченою Кріштіану Роналду, проводить яскравий відпочинок з сім'єю на яхті у Монако.

Лише нещодавно зірка красувалась у звабливій сукні на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю в Італії, як вже зараз проводить сонячну відпустку з Роналду та дітьми. Знаменита сім'я, схоже, влаштувала справжню морську прогулянку узбережжями Європи, оскільки лише за тиждень пара Джорджини та Кріштіану відвідала італійські острови Сардинію та Лідо, а вже зараз перебуває біля французького Монако.

Читайте також: Кріштіану Роналду з коханою відпочили на Ібіці: ніжні поцілунки і веселощі у морі

На нових фотографіях в Instagram модель демонструє пікантні форми тіла в стильному чорному купальнику, засмагаючи на яхті.


Джорджина Родрігес


Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду

Також дівчина показала струкні та підтягнуті ноги у міні-сукні біля гральних автоматів, а на завершення показала морські прогулянки біля берегу Монако з коханим та Кріштіану-молодшим. 


Джорджина Родрігес


Джорджина з Кріштіану та старшим сином

Читайте також: Наречена Кріштіану Роналду стала зіркою іспанського глянцю: елегантні фото

Багатодітний татусь у свою чергу опублікував сексуальне фото, на якому лише в одним шортах позує на фоні яхти та морських краєвидів.


Кріштіану Роналду

Нагадаємо, що Кріштіану перебуває в стосунках з Джорджиною Родрігес більше року. Про вагітність Джорджини Кріштіану підтвердив у липні, після того як вдруге став батьком. Тоді сурогатна мати народила йому двійню – хлопчика Маттео та дівчинку Єву. В Роналду також є найстарший 7-річний син Кріштіану-молодший також від сурогатної матері. У червні під час матчу збірних Португалії і Марокко Джорджина неочікувано засвітила обручку на Чемпіонаті світу з футболу в Росії, тим самим підтвердивши чутки про майбутнє весілля.

Теги: LifeStyle Зіркові романи відпочинок Кріштіану Роналду Еротика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук