Кохана Кріштіану Роналду похизувалась фотографіями з відпочинку в Монако

Аргентинська модель Джорджина Родрігес, яка кілька місяців тому стала нареченою Кріштіану Роналду, проводить яскравий відпочинок з сім'єю на яхті у Монако.

Лише нещодавно зірка красувалась у звабливій сукні на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю в Італії, як вже зараз проводить сонячну відпустку з Роналду та дітьми. Знаменита сім'я, схоже, влаштувала справжню морську прогулянку узбережжями Європи, оскільки лише за тиждень пара Джорджини та Кріштіану відвідала італійські острови Сардинію та Лідо, а вже зараз перебуває біля французького Монако.

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На нових фотографіях в Instagram модель демонструє пікантні форми тіла в стильному чорному купальнику, засмагаючи на яхті.



Джорджина Родрігес



Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду

Також дівчина показала струкні та підтягнуті ноги у міні-сукні біля гральних автоматів, а на завершення показала морські прогулянки біля берегу Монако з коханим та Кріштіану-молодшим.



Джорджина Родрігес



Джорджина з Кріштіану та старшим сином

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Багатодітний татусь у свою чергу опублікував сексуальне фото, на якому лише в одним шортах позує на фоні яхти та морських краєвидів.



Кріштіану Роналду

Нагадаємо, що Кріштіану перебуває в стосунках з Джорджиною Родрігес більше року. Про вагітність Джорджини Кріштіану підтвердив у липні, після того як вдруге став батьком. Тоді сурогатна мати народила йому двійню – хлопчика Маттео та дівчинку Єву. В Роналду також є найстарший 7-річний син Кріштіану-молодший також від сурогатної матері. У червні під час матчу збірних Португалії і Марокко Джорджина неочікувано засвітила обручку на Чемпіонаті світу з футболу в Росії, тим самим підтвердивши чутки про майбутнє весілля.