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Кохана Кріштіану Роналду засвітила розкішну обручку на Чемпіонаті світу: фотофакт

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Роналду, Джорджина Родрігес та Кріштіану-молодший
Роналду, Джорджина Родрігес та Кріштіану-молодший / lebuzz.eurosport.fr

Зіркова подружка та матір спільної дитини з Кріштіану Роналду – Джорджина Родрігес, неочікувано засвітила на Чемпіонаті світу з футболу в Росії розкішну обручку.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Подія трапилась сьогодні, 20 червня, під час матчу збірних Португалії і Марокко. Партнерка Кріштіану приїхала підтримати свого коханого у Москву, який у матчі зі збірною Марокко на Чемпіонаті світу забив гол вже на четвертій хвилині.

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В пориві емоцій Джорджина багато усміхалась, скакала та махала символікою Португалії, засвітивши свою обручку. Журналісти та фанати вже встигли припустити, що Роналду після більше ніж року спільного життя наважився зробити їй пропозицію руки і серця.

Як можна бачити, новоспечена наречена Родрігес скоро зіграє весілля з одним з найпопулярніших футболістів світу. Минулого року в ЗМІ побутували чутки, що пара планує зіграти весілля після ЧС 2018. Правда це чи ні – побачимо згодом.

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Нагадаємо, що Кріштіану перебуває в стосунках з Джорджиною Родрігес більше року. Про вагітність Джорджини Кріштіану підтвердив у липні, після того як вдруге став батьком. Тоді сурогатна мати народила йому двійню – хлопчика Маттео та дівчинку Єву. В Роналду також є найстарший 7-річний син Кріштіану-молодший також від сурогатної матері.

Теги: LifeStyle Чемпіонат світу з футболу - 2018 Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
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