Кохана Кріштіану Роналду засвітила розкішну обручку на Чемпіонаті світу: фотофакт

Зіркова подружка та матір спільної дитини з Кріштіану Роналду – Джорджина Родрігес, неочікувано засвітила на Чемпіонаті світу з футболу в Росії розкішну обручку.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Подія трапилась сьогодні, 20 червня, під час матчу збірних Португалії і Марокко. Партнерка Кріштіану приїхала підтримати свого коханого у Москву, який у матчі зі збірною Марокко на Чемпіонаті світу забив гол вже на четвертій хвилині.

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В пориві емоцій Джорджина багато усміхалась, скакала та махала символікою Португалії, засвітивши свою обручку. Журналісти та фанати вже встигли припустити, що Роналду після більше ніж року спільного життя наважився зробити їй пропозицію руки і серця.

World Cup 2018: Cristiano Ronaldo’s girlfriend Georgina Rodriguez sparks engagement rumours by flashing huge diamond ring during Portugal clash https://t.co/2m4ApXp7Mg pic.twitter.com/5K3yPYbJZH — site233 (@mcdosty) 20 червня 2018 р.

Як можна бачити, новоспечена наречена Родрігес скоро зіграє весілля з одним з найпопулярніших футболістів світу. Минулого року в ЗМІ побутували чутки, що пара планує зіграти весілля після ЧС 2018. Правда це чи ні – побачимо згодом.

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Нагадаємо, що Кріштіану перебуває в стосунках з Джорджиною Родрігес більше року. Про вагітність Джорджини Кріштіану підтвердив у липні, після того як вдруге став батьком. Тоді сурогатна мати народила йому двійню – хлопчика Маттео та дівчинку Єву. В Роналду також є найстарший 7-річний син Кріштіану-молодший також від сурогатної матері.