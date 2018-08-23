Кохана Робіна Тіка вагітна вдруге

Музикант Робін Тік і його кохана, 23-річна модель Ейпріл Лав, чекають на другу дитину.

Про це Ейпріл Лав повідомила на своїй сторінці в Instagram. Дівчина опублікувала кумедне відео з їхньою першою дочкою, якій нібито повідомляють про появу молодшої сестрички.

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Хтось стане старшою сестрою в наступному році! Ми щасливі поділитися новиною про те, що я знову чекаю дитину. У вихідні ми дізнаємося, хлопчик це чи дівчинка,

– розповіла Ейпріл.

Допис, поширений April Love Geary (@aprillovegeary) 21 Сер 2018 р. о 4:52 PDT

Для Ейпріл це буде друга дитина, а для 41-річного американського R&B-співака Робіна Тіка – третя.