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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Кохана Робіна Тіка вагітна вдруге

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Ейпріл Лав та Робін Тік
Ейпріл Лав та Робін Тік / Instagram

Музикант Робін Тік і його кохана, 23-річна модель Ейпріл Лав, чекають на другу дитину.

Про це Ейпріл Лав повідомила на своїй сторінці в Instagram. Дівчина опублікувала кумедне відео з їхньою першою дочкою, якій нібито повідомляють про появу молодшої сестрички.

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Хтось стане старшою сестрою в наступному році! Ми щасливі поділитися новиною про те, що я знову чекаю дитину. У вихідні ми дізнаємося, хлопчик це чи дівчинка,
– розповіла Ейпріл.

 

Для Ейпріл це буде друга дитина, а для 41-річного американського R&B-співака Робіна Тіка – третя.

 

Теги: LifeStyle Музика Зіркові мами Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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