Кохана Робіна Тіка вагітна вдруге
Музикант Робін Тік і його кохана, 23-річна модель Ейпріл Лав, чекають на другу дитину.
Про це Ейпріл Лав повідомила на своїй сторінці в Instagram. Дівчина опублікувала кумедне відео з їхньою першою дочкою, якій нібито повідомляють про появу молодшої сестрички.
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Хтось стане старшою сестрою в наступному році! Ми щасливі поділитися новиною про те, що я знову чекаю дитину. У вихідні ми дізнаємося, хлопчик це чи дівчинка,
– розповіла Ейпріл.
Для Ейпріл це буде друга дитина, а для 41-річного американського R&B-співака Робіна Тіка – третя.
Джерело: 24 Канал
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