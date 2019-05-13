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      Коханка Путіна Кабаєва народила двійню, – ЗМІ

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      Кабаєва народила двійню від Путіна - новини про пологи коханки Путіна
      Аліна Кабаєва народила двійню / mir24.tv

      У ЗМІ активно поширюється інформація, що олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва, якій приписують роман із керманичем Кремля Володимиром Путіним, народила двійню. Офіційного підтвердження цього поки немає.

      Колишня спортсменка начебто стала мамою 7 травня. За даними інсайдерів видання dom2life, Кабаєва народжувала у Москві – у центрі акушерства і гінекології імені Кулакова. На час її перебування у клінці весь поверх, на якому розташовувалась її VIP-палата, переселили у кімнати на інших поверхах. 

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      Кабаєва перебувала в оточенні численних охоронців, які пильнували, аби поблизу породіллі не з'явилась жодна стороння людина. Їжу привозили на замовлення з елітних ресторанів. 

      Імена немовлят, як і факт їхньої появи, тримають у секреті.

      "Ми не коментуємо чутки", – сказала одна з помічниць Кабаєвої. 

      Що відомо про стосунки Путіна і Кабаєвої? Дуже мало. Кабаєва ретельно приховує факти зі свого особистого життя, та й Путін у цьому плані не говіркий. Стосовно колишньої гімнастки навіть невідомо, чи має вона дітей. У ЗМІ з’являлися повідомлення, що первістка, сина від Путіна Кабаєва народила в 2008 році. У 2015 році швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung написала, що Кабаєва народила в одній з VIP-клінік Швейцарії. Проте жінка тоді інформацію не підтвердила.   

      Володимир та Людмила Путіни оголосили, що вони розлучаються у червні 2013 року. Сімейна пара прожила разом майже 30 років. У Володимира та Людмили Путіних – двоє дітей. Проте чутки про роман керманича Кремля та Кабаєва народились задовго до того. Так, у 2008 році низка російських та світових ЗМІ написали про весілля коханців. Кабаєва тоді вимагала спростування інформації, а Путін сказав, що у статтях немає жодного слова правди. Разом з тим, у 2015 році Кабаєва засвітилась з обручкою під час поїздки у невизнану Південну Осетію.


      Путін та Кабаєва, 2001 рік // AFP

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії ЗМІ Володимир Путін Діти і неповнолітні
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