"Коханку" Трампа, яка знімається у порно, Стормі Деніелс заарештували у стрип-клубі в Огайо

Американську порноактрису, яка раніше заявляла про сексуальний зв'язок з президентом США Дональдом Трампом, Стормі Деніелс заарештували в стрип-клубі Sirens у місті Колумбус, штат Огайо.

Про це повідомив адвокат порноакторки Майкл Авенатті в Twitter.

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Зазначається, що Стормі Деніелс заарештували через те, що порноакторка дозволила клієнтові закладу помацати себе на сцені.

Однак адвокат це заперечує і наголошує, що в цьому не було сексуального підтексту. Крім того, Авенатті заявив, що арешт Деніелс був підлаштований, і він політично мотивований.

Тільки що дізнався, що мій клієнт Стормі Деніелс була арештована в Колумбусі, штат Огайо, під час шоу, з яким вона виступала у всій країні, показавши його майже в 100 стрип-клубах. Арешт був підлаштований і має політичну мотивацію. Від нього так і тхне безвихіддю. Ми будемо боротися з усіма сфальсифікованими звинуваченнями,

– прокоментував арешт Авенатті.

На сайті окружного муніципального суду округу Франклін повідомляється, що Деніелс внесла 6054 доларів застави.

Зауважимо, що у штаті Огайо діє закон, який забороняє будь-кому торкатися танцівників. Заборона не поширюється лише на родичів артиста.

Just rcvd word that my client @StormyDaniels was arrested in Columbus Ohio whole performing the same act she has performed across the nation at nearly a hundred strip clubs. This was a setup & politically motivated. It reeks of desperation. We will fight all bogus charges. #Basta — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 12 июля 2018 г.

Нагадаємо, порноактриса Стефані Кліффорд, відома під псевдонімом Стормі Деніелс (Stormy Daniels), пройшла перевірку на поліграфі, який підтвердив правдивість її заяв про інтимний зв'язок із Дональдом Трампом. Акторці тоді ставили три питання. По-перше, чи мала вона в липні 2006-го року вагінальний статевий акт із Трампом. По-друге, чи був той статевий акт незахищеним. По-третє, чи обіцяв Трамп Деніелс місце в своєму реаліті-шоу.



На всі три питання жіночка відказала "так", і детектор брехні підтвердив, що вона каже правду. Уточнюється, що перевірка проводилася у 2011 році за замовленням журналу Life & Style, і апарат "з 99-відсотковою ймовірністю" підтвердив слова акторки. Поліграфолог Рон Слей, запитувач Кліффорд, заявив, що може і готовий дати свідчення на суді, якщо такий трапиться.