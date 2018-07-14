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"Коханку" Трампа, яка знімається у порно, Стормі Деніелс заарештували у стрип-клубі в Огайо

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Стормі Деніелс
Стормі Деніелс / GettyImages

Американську порноактрису, яка раніше заявляла про сексуальний зв'язок з президентом США Дональдом Трампом, Стормі Деніелс заарештували в стрип-клубі Sirens у місті Колумбус, штат Огайо.

Про це повідомив адвокат порноакторки Майкл Авенатті в Twitter.

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Зазначається, що Стормі Деніелс заарештували через те, що порноакторка дозволила клієнтові закладу помацати себе на сцені.

Однак адвокат це заперечує і наголошує, що в цьому не було сексуального підтексту. Крім того, Авенатті заявив, що арешт Деніелс був підлаштований, і він політично мотивований.

Тільки що дізнався, що мій клієнт Стормі Деніелс була арештована в Колумбусі, штат Огайо, під час шоу, з яким вона виступала у всій країні, показавши його майже в 100 стрип-клубах. Арешт був підлаштований і має політичну мотивацію. Від нього так і тхне безвихіддю. Ми будемо боротися з усіма сфальсифікованими звинуваченнями,
– прокоментував арешт Авенатті.

На сайті окружного муніципального суду округу Франклін повідомляється, що Деніелс внесла 6054 доларів застави.

Зауважимо, що у штаті Огайо діє закон, який забороняє будь-кому торкатися танцівників. Заборона не поширюється лише на родичів артиста.

Нагадаємо, порноактриса Стефані Кліффорд, відома під псевдонімом Стормі Деніелс (Stormy Daniels), пройшла перевірку на поліграфі, який підтвердив правдивість її заяв про інтимний зв'язок із Дональдом Трампом. Акторці тоді ставили три питання. По-перше, чи мала вона в липні 2006-го року вагінальний статевий акт із Трампом. По-друге, чи був той статевий акт незахищеним. По-третє, чи обіцяв Трамп Деніелс місце в своєму реаліті-шоу.

На всі три питання жіночка відказала "так", і детектор брехні підтвердив, що вона каже правду. Уточнюється, що перевірка проводилася у 2011 році за замовленням журналу Life & Style, і апарат "з 99-відсотковою ймовірністю" підтвердив слова акторки. Поліграфолог Рон Слей, запитувач Кліффорд, заявив, що може і готовий дати свідчення на суді, якщо такий трапиться.

Теги: Скандал LifeStyle Секс-скандал Порно Дональд Трамп Новини США Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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