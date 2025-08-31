–

Про свого батька Владимира Коханського говорить з особливим трепетом і любов'ю. Вона уважно добирає слова, намагається дати раду емоціям і перебирає в думках їхні щасливі дні разом. Дні, які вже ніколи не повторяться, бо Володимир Коханський став одним із перших військових, які загинули в повномасштабній війні.

Життя відважного пілота, інструктора, люблячого чоловіка та батька обірвалося на світанку 24 лютого 2022 року. У цей день він востаннє сів у літак, щоб захистити українське небо – небо, яким жив та про яке мріяв змалку.

Історію його життя та багаторічної служби в межах проєкту "Життя після втрати" розповіла 24 Каналу донька Володимира Коханського – Владимира.

Кадровий військовий із творчою душею

Про кар'єру військового Володимир Коханський мріяв ще зі шкільних років. У дитинстві, як і більшість однолітків, захоплювався космосом, хотів побачити інші галактики та незвідані планети. Коли постав вибір місця навчання, Володимир зупинився на Чернігівському авіаційному училищі (сьогодні Чернігівський ліцей з ПВФП – 24 Канал). Авіація була найбільш спорідненою з його дитячою мрією, тому вже з 8 класу він точно знав, що стане льотчиком.

Далі були роки служби в різних куточках тодішнього СРСР. Немало часу Володимир Коханський провів у Казахстані, але після розпаду Радянського Союзу повернувся до України. Через проблеми зі здоров'ям і непрості часи, які переживала тоді українська авіація, – звільнився зі служби.



Володимир Коханський на службі / Фото надане 24 Каналу

Хоч Володимир родом із Донеччини й провів дитинство і юність біля міста Єнакієве, але доля подарувала йому зустріч із дружиною на Черкащині. Саме там молоде подружжя оселилося, у нього народилося двоє дітей.

Мій батько був творчою та талановитою людиною. Грав на гітарі, писав вірші та тексти до пісень, співав у хорі. На всі свята у нас вдома лунала українська пісня. Мав виняткове почуття гумору, вмів усіх розвеселити, часто жартував, а ще – бачив у всьому глибокі філософські сенси,

– розповіла Владимира Коханська.

Після звільнення зі служби Володимир займався садівництвом і господарством. Вирощував рідкісні сорти дерев, розводив породистих свійських тварин. Лише один його сад має площу 1 гектар. Але попри це чоловік ніколи не забував про свою мрію – знову повернутися за штурвал літака.

"Якщо не ми, то наші діти": про службу в зоні АТО

Коли Росія напала на Україну у 2014-му, Володимиру Коханському було за 40 років, але він твердо вирішив приєднатися до лав авіації. Його не спинили ні вмовляння сім'ї, ні стан здоров'я, ні забезпечення армії, яке на той час бажало кращого.

Якщо не підемо ми, то підуть наші діти, – сказав тоді тато. Я назавжди запам'ятала ці слова,

– пригадала Владимира.

Її батько вмів добре аналізувати ситуацію, на все дивився не з погляду емоцій, а раціонально. Тому, ще коли почався Євромайдан, часто говорив, що все це до чогось призведе. Так само у 2014 році добре розумів, що варто чекати чогось гіршого.

Володимир почав службу у Севастопольській бригаді тактичної авіації, яка тоді базувалася в Миколаєві. Про це розповідав мало. Сім'я знала, що він літає на бойові завдання, часто перебуває в небезпеці, але жодних деталей не розпитувала.

Єдине, про що чоловік любив говорити, – це про своїх курсантів. Він працював на посаді інструктора в Харківському національному університеті Повітряних сил, навчав майбутніх пілотів, багатьох із них згодом назвали привидами Києва.



Інструктор під час польотів / Фото надане 24 Каналу

Про досягнення своїх вихованців міг розповідати годинами, часто хвалив їх, приїжджав разом із ними до себе додому, був для курсантів не лише наставником, але й другом і батьком.

Він їх просто обожнював. Розповідав, який у кого характер, хто у чому талановитий. Тато дуже любив молодий колектив. Навіть коли мав можливість перейти на штабну посаду, то завжди відмовлявся. Казав, що серед молоді йому цікавіше, що він може їх навчити,

– пригадала Владимира.

Не раз пілоту доводилось здійснювати польоти над рідною Донеччиною. Його донька зізнається, що батько відчував розчарування, коли бачив, як все обернулося, коли дізнавався, що дехто зі знайомих підтримав країну-агресорку, сумував, що не міг провідати могили рідних.

"Льотчики всіх захистять": напередодні повномасштабної війни

Узимку 2022 року українці як могли боролися з тривогою, яка тільки наростала. Сім'я Володимира Коханського не була винятком. Дружина хвилювалася за дітей та чоловіка, просила переїжджати в безпечніше місце. До того ж їхній син був курсантом Харківського університету Повітряних сил.

На запитання рідних і друзів, коли все закінчиться, Володимир з усмішкою відповідав: "Ми над цим працюємо".

Батько казав, що авіація завжди прикриє та захистить, тому цивільним не варто боятися, кудись тікати. Він був упевнений, що авіація – це гордість України, найважливіша частина нашого війська,

– сказала Владимира.

Вона жартує, що за паніку у їхній сім'ї відповідала мама, а тато – за мотивацію і спокій. Так було і в лютому 2022 року.

"Авіація була для нього гордістю. Тато часто казав, що такої авіації, як у нас, – не було ніде в Союзі. Він дуже любив свою професію, буквально жив нею", – додала дівчина.



Пілот на службі / Фото надане 24 Каналу

У 2022 році Володимиру Коханському було вже 55. Тіло відмовлялося витримувати таке велике навантаження. Сім'я намагалася вмовити його перевестися чи звільнитися в запас. На це чоловік відповідав, що тільки довчить ще один випуск курсантів і піде на відпочинок. Так повторювалося з року в рік.

Не мав сидіти в цьому літаку: останній виліт Володимира Коханського

Уранці 24 лютого Владимира прокинулася від телефонного дзвінка мами, яка тоді працювала у Бучанській адміністрації. За збігом обставин за кілька днів до 24 лютого вона перевелась на інше місце роботи ближче до Києва. Це врятувало її від тих звірств, які вчинили росіяни у Бучі. У цей час Володимир також був у відрядженні на Київщині, тож 23 лютого зустрівся з дружиною.

Вони разом вечеряли, святкували мамине переведення, говорили про початок війни. Тато запевнив, що все буде добре, казав, що боятись немає чого, що російські окупанти не посміють напасти,

– пригадала Владимира.

Володимира викликали на службу 24 лютого. Він швидко зібрався і поїхав. Це був останній раз, коли дружина бачила чоловіка живим.

"У Василькові тато був у відрядженні, тобто це навіть не його бригада, не його літак. Але йому віддали наказ летіти, та й він сам ніколи б не зміг залишитися осторонь", – додала Владимира.

На світанку 24 лютого відбувся нерівний бій, тоді загинуло багато льотчиків, захищаючи небо над Україною. На жаль у літак Володимира влучила ракета ворога, обірвавши його життя.

У ту ніч разом з її батьком загинув його колишній курсант Роман Пасулька. Про нього Володимир Коханський завжди дуже добре відгукувався. На Київщині, де обірвалися їхні життя, сьогодні стоїть меморіал. До місця трагедії, приїздять звідусіль люди, друзі, військові льотчики, колеги, його учні-курсанти, які тепер захищають небо України. Також відбуваються патріотичні заходи за участю школярів, щоб вшанувати світлу память про наших Героїв.



Володимир Коханський загинув у літаку з Романом Пасулькою / Фото надане 24 Каналу

"Наступні дні проходили в паніці та страшній невідомості. Зв'язку з татом не було, ми писали йому, дзвонили. Ніхто не давав нам жодної інформації. Брат у той час був у Харкові, разом з іншими курсантами вони захищали місто", – сказала дівчина.

Незадовго до вторгнення дружині Володимира Коханського снилися погані сни, було відчуття, що наближається лихо.



Пілот Володимир Коханський загинув 24 лютого 2022 року / Фото надане 24 Каналу

"40 днів ми вірили, що він живий": звістка про загибель

У перші дні війни ніхто не знав, як далеко зайде російська армія, але очевидним було те, що ворог не матиме ніякого жалю до сімей військових.

Увесь цей час сім'я не знали, що з Володимиром, продовжували молитися за його повернення, чекали будь-якої звістки. Від когось навіть почули, що він живий, тому відганяли всі погані думки. Сьогодні ці 40 днів невідомості Владимира називає найстрашнішими в житті.

На 40-й день війни тато приснився мені й братові. У моєму сні він йшов у формі вулицею нашого села, а я просила його прийти додому. Братові снилося, що він прийшов до нього в казарму, похвалив за сміливість і пішов далі. У той день ми дізналися, що тато загинув ще 24 лютого,

– сказала Владимира.

Її батько був одним із перших, хто вступив у бій з ворогом. Він навіть без наказу добре знав, що має робити справжній офіцер, тому без вагань здійснив свій останній політ.

Коли підтвердили його загибель, мама з донькою негайно повернулися в Україну. Але, на жаль, поховати найріднішу людину змогли не одразу. Дуже багато часу зайняла ДНК-експертиза, довго довелося чекати й на повернення тіла.

"Ми поховали тата тільки у травні. Навіть дата була близька до його дня народження. Зазвичай підготовка до похорону відбувається швидко, а у нас вона зайняла місяць: тіло ніяк не віддавали. Це був дуже страшний період, взагалі не було розуміння, що чекає далі", – поділилася донька військового.

Біль, який ніколи не зникне

Найбільшою підтримкою для дівчини були її мама та брат. Разом їм вдалося пройти через цей страшний час. Вони намагалися займатися рутинними справами, щоб хоч якось відволіктися, але від цього біль не ставав меншим.

Владимира зізнається, що не має порад, як вгамувати відчай. Навіть через 3 роки для неї нічого не змінилося. Сім'я досі відчуває болючу несправедливість за загибель батька, його курсанта й тисяч інших відважних героїв.

Навіть проживаючи щасливі моменти, сміючись і радіючи, ви все одно відчуватимете біль всередині. Він просто стає частиною вашого життя. Треба жити разом з ним і з тими спогадами, які залишаються у серці,

– наголосила Владимира.

Втіху можна знайти лише у тому, що рідна людина назавжди є живою в серцях тих, хто її любив, про неї можна згадувати, розповідати іншим. Тому єдине, що залишається, – прийняти свій біль та віддати повагу й шану військовим, які захистили нас ціною власного життя.

Владимира також наголошує, що рідним військових дуже боляче бачити людей, які не цінують їхньої жертви, живуть так, ніби війни немає, пропонують відмовитися від частини територій, критикують нашу армію. Усе це особливо ранить та ображає.



Сімʼя Коханських / Фото надане 24 Каналу

На аеродромах досі ростуть його сади

Сьогодні син Володимира Коханського продовжує військову службу. Він точно знає, що батько ним пишається, бо завжди підтримував його на цьому шляху. Донька і дружина пілота також відчувають його присутність. Вони з вдячністю згадують курсантів, яких він навчав і які дотепер пам'ятають настанови свого вчителя. Ці хлопці стали елітою української авіації, багато з них нагороджені званням Героя України.

Від батька Владимира почерпнула працьовитість, відданість своїй справі, цінність дружби та родини. Вона часто згадує, як тато просив її берегти маму, брата, казав, що рідніших людей уже ніколи не буде.



Владимира Коханська з батьком / Фото надане 24 Каналу

Але, мабуть, найбільше дівчина пам'ятає його головну настанову – жити так, щоб після себе залишити щось хороше. Вона припускає, що саме тому батько посадив такий великий сад: дуже хотів, щоб він тішив дітей та онуків.

Тато настільки любив садівництво, що на кожному аеродромі, де проходив службу, саджав невеликі яблуневі садки. Тепер його колишні курсанти доглядають дерева, які він посадив. Дерева, які не змогла знищити війна… – сказала Владимира.

Сьогодні складно збагнути, чому Володимир Коханський 24 лютого опинився саме на Київщині, чи могло інакше скластися його життя, якби тієї ночі він не почув телефонний дзвінок. Відповіді на ці питання досі болять у серцях його рідних. Але вони точно знають одне: для їхнього чоловіка та батька авіація була натхненням, усім його життям.

На світанку 24 лютого Володимир Коханський востаннє сів у літак і назавжди залишився в небі. Віримо, що сьогодні десь далеко за горизонтом відважний пілот споглядає незбагненні блакиті й милується своїми рясними садами – усім тим, що так любив за життя.