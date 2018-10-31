Святкуєте Хелловін? Яке ж свято без смачних напоїв! Хочете витратити мінімум часу і зусиль, але здивувати гостей? Тоді вам стануть у пригоді наші рецепти.

До Хелловіну-2018 ми зібрали кілька цікавих варіантів коктейлів, якраз для наймоторошнішої вечірки року!

АЛКОГОЛЬНІ

Якщо вечірка у вас доросла, то хай і напої будуть дорослі! Лише просимо: майте міру, щоб на ранок не виглядати як живі мерці… Для коктейлів на Хелловін можна використовувати будь-який алкоголь. Пам’ятайте: головна фішка у тематичній подачі і крутій назві. Продумай наперед, чим прикрашатимеш напої. Підготуй посуд, до речі, зараз є багато класного одноразового посуду! І тематично, і недорого, а після вечірки ще й нічого мити не треба.

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Кров Дракули

Це зігріваючий і гострий коктейль. Він не лише чудово підходить до тематики свята, але й буде непоганою профілактикою вірусних захворювань. Те, що треба для листопаду!

Що треба:

60 мл горілки

120 г томатного соку (в ідеалі домашнього, але підійде й магазинний)

половину чайної ложки тертого хріну (радимо терти у відкритому приміщенні, бо очі сльозяться гірше, ніж від цибулі)

кілька капель соусу Табаско

лід за бажанням.

Як приготувати:

Покласти у келих (замість келиху можна використати невеличкі баночки) лід, влити горілку, добавити хрін, соус і томатний сік. Перемішати все.

Як подати:

Пропонуємо прикрасити посуд "кров’ю". Як це зробити? Доволі просто. Нам треба приготувати спеціальний сироп. Для цього знадобиться: 1 склянка цукру, півсклянки води, червоний харчовий барвник, півсклянки кукурудзяної патоки.

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Як зробити? З’єднати цукор, воду і патоку. Підігріти до 150 градусів, не помішуючи. Має вийти густа і тягуча суміш. Тоді додаємо барвник і все гарно перемішуємо. Занурюємо верхню частину келиха чи баночки кромкою вниз у суміш. Головне робити все швидко, поки суміш не затверділа.



У таких келихах буде виглядати круто будь-який напій

Моторошна викрутка

Всі ми в студентські роки хоча б разок пили коктейль "викрутка". Просто, дешево і доволі смачно. Так от сьогодні ми хочемо запропонувати святковий варіант цього напою.

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Що треба:



45 мл чорної горілки

півсклянки апельсинового фрешу (чи соку з пакета)

чверть склянки льоду.

Як приготувати:

Беремо високий стакан, додаємо лід і сік. По лезу ножа акуратно вливаємо чорну горілку. Інгредієнти мають не перемішатися! Можете спробувати влити горілку за допомогою чайної ложки. Дуже радимо потренуватися наперед.

Як подати:

Ідеально доповнять коктейль чорні трубочки і желатинові вироби. У магазинах із солодощами ви без проблем знайдете хробаків, змій, мишей. Їх можна закріпити на трубочку, а можна, щоб вони звисали з келихів.

До речі, таких черв’ячків можна приготувати самостійно! Потрібно зробити фруктове желе (води дати половину з вказаної у рецепті). Добре вимішати. Тоді взяти трубочки і зв’язати їх резинкою так, щоб вони щільно прилягали одна до одної. Залити всередину желе. Поставити у холодильник на кілька годин. Коли желе застигне, покласти трубочки на кілька секунд в гарячу воду і витиснути хробачків з трубочки.



Які ж гидкі!

Туман на кладовищі

Алкогольний коктейль на основі молока? Та легко! Спробуйте цей диво-напій – і ви не розчаруєтеся.

Що треба:



200 мл молока

1 банан

1 чайна ложка розчинної кави

1 столова ложка сиропу (кокос, карамель, ваніль, амаретто)

лікер за смаком (експериментуйте, як зі смаком, так і з кількістю алкоголю)

кубики льоду.

Як приготувати:

Все максимально просто. Як ми й обіцяли. Лід розбий у шейкері чи за допомогою молоточка. Додай до льоду молоко, банан, каву і збий все це. На завершення додай сироп і лікер. Моторошний молочний напій готовий.

Як подати:

Цей напій густий і важко розгледіти, що всередині. Тож у склянку з коктейлем можна кинути якийсь декоративний елемент: гумове око, павука, ящірку. Єдине – добре помийте декорацію перед використанням і подбайте, щоб вона була достатньо велика. Ви ж не хочете, щоб гості подавилися? Сюрприз гості зможуть забрати на пам'ять про вечірку.



"Коктейль із сюрпризом всередині": обирайте якісні іграшки

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БЕЗАЛКОГОЛЬНІ

Якщо ви не вживаєте алкоголю, або ж вечірка дитяча – вам не обійтися без цих чудових безалкогольних рецептів.

Кров’яний пунш

Чудовий вітамінний напій не лише прикрасить свято, але й допоможе з осіннім авітамінозом.

Що треба:

З склянки свіжого журавлинового соку (можна й з пакета, але свіжий краще)

3 склянки газованої води

1 склянка пюре заморожених ягід

подрібнений лід

мед чи цукор на ваш смак

Як приготувати:

У великій посудині з’єднайте сік, воду, пюре і лід. Гарно вимішайте. З цих інгредієнтів вийде приблизно 8 порцій. Ви можете одразу розлити по склянках, або ж скористатися нашою порадою, як подати напій ефектно.

Як подати:

З яким овочем асоціюється Хелловін? Звісно ж, з гарбузом! Тож виберіть гарний великий гарбуз, зріжте верх і вийміть середину. У вас вийшла чудова посудина для пуншу! Можна зробити кілька таких і подавати в гарбузах різні страви. А з м’якоті потім можна приготувати прекрасний крем-суп!



Нічого не пропаде! Насіння можна висушити, а м’якоть приготувати

Вирвані очі

Чудовий і поживний мікс овочевих соків. Ми ж так рідко їх п’ємо! А тут і краса, і користь, ще й тематично.

Що треба:

сік буряковий – 150 мл

сік морквяний – 100 мл

сік зі стебла селери – 50 мл

сік половини лимона

Як приготувати:

Дуже просто! Треба змішати усі інгредієнти і розлити у склянки. Вся фішка коктейлю – у подачі.

Як подати:

Для цього вам знадобляться маслини і редиска (трішки крупніша за маслини), а також дерев’яні шпажки. З редиски акуратно знімаємо червону шкірку, залишки шкірки будуть нагадувати кровоносні судини. В кожній редисці зробіть заглиблення і вставте туди половинку маслини. Проштрикніть це око дерев’яною шпажкою і покладіть зверху на келих з напоєм. Якщо у вас геть немає часу, маслини можна просто покидати в келих, чорні маслини в червоному напої теж матимуть ефектний вигляд.



Доведеться трішки побавитися, зате таку прикрасу можна з’їсти

Кров на снігу

Цей коктейль можна подавати у якості десерту. Неймовірно смачний і красивий.

Що треба:

молоко 180 мл

ванільне морозиво 80 г

вершки у балончику

кілька капель червоного сиропу (вишневий, малиновий, полуничний, журавлиновий)

Як приготувати:

У блендері збити молоко і морозиво. Налити в келих. Зверху збиті вершки. І вже тоді кілька крапель сиропу. Сироп ефектно розтечеться, але не змішається з напоєм.

Як подати:

Цей напій виглядає оригінально сам по собі. Тож особливих зусиль тобі не доведеться застосовувати. На вершки зверху можна покласти желатинові цукерки (наприклад павука чи хробаків, про яких ми писали зверху). Притрусити чорним шоколадом, імітуючи розриту землю. Подбайте, щоб келих був прозорим, щоб можна було роздивитися всю красу напою.



Ось така краса має вийти у підсумку

Крутого вам святкування та смачних напоїв!