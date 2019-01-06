Колапс в аеропорту Львова: коли ситуація владнається

Пасажирський літак компанії Turkish Airlines, який спричинив зупинку у роботі аеропорту "Львів", вже відбуксирували зі злітної смуги. Пасажирів аеропорту почали реєструвати на найближчі рейси.

Відповідна інформація з'явилась на Facebook-сторінці летовища.

Читайте також: Європу засипало снігом: які країни потерпають від негоди

Літак авіакомпанії Turkish Airlines відбуксирували на перон. Проводиться розслідування та з'ясовуються причини інциденту, про результати якого буде повідомлено додатково,

– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, наразі працівники аеропорту виконують оперативні роботи з очистки злітно-посадкової смуги.

"Розпочато реєстрацію пасажирів. Рейси будуть виконуватись у міру готовності повітряних суден до відправлення", – додають у прес-службі аеропорту "Львів".

Нагадаємо, 6 січня аеропорт у Львові тимчасово припинив роботу після того, як літак компанії Turkish Airlines викотився за межі злітної смуги. Через інцидент затримався приліт літаків, які мали прибути після зльоту турецького Boeing.