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Кольченко як вважав себе українцем, так і вважає, – правозахисник

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Олександр Кольченко
Олександр Кольченко / 24 канал

Усі спроби російської влади змусити українського політв'язня Олександра Кольченка вважати себе громадянином Росії не діють, повідомив російський правозахисник Микола Щур.

Про це йдеться у статті Катерини Петренко для 24 каналу: Тюремщикам не удастся его сломить, - российские правозащитники о Сенцове и других политузниках.

Він як вважав себе українцем, так і вважає. Всі спроби російської влади зробити так, щоб він визнав себе громадянином Росії, не діють. Ця людина по духу українець, він і пише, і говорить українською мовою. Просив передати книги українською, але, на жаль, не дозволили,
 – говорить правозахисник.

Він також розповів, що Кольченку не дозволили працювати в колонії. Мовляв, через те, що стаття занадто серйозна. Тому проводить своє дозвілля переважо читаючи світову класичну літературу. У відновленні у навчанні у Таврійському університеті йому також відмовили.

Щур повідомив, що тюремна адміністрація нормально ставиться до бранця. А провокації Кольченко вже навчився "відбивати".

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"Усі провокації, які влаштовують нинішні "правозахисники" з боку так званої ОНК (суспільно-спостережної комісії – ред), на нього дії не мають. Саша добре розбирається в ситуації, розуміє, чого не можна робити. І не робить", – каже правозахисник.

Теги: Новини України Українці в полоні РФ Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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