Коледж в Керчі, де стався масовий розстріл, "замінували" студенти із Росії: подробиці

У політехнічному коледжі в окупованій Керчі, в якому у жовтні трапилась масова бійня, російські правоохоронці не знайшли вибухівку. Повідомлення про замінування навчального закладу надійшло 20 листопада.

Раніше 24 канал повідомляв про те, що в окупованій Керчі через загрозу мінування почали евакуйовувати студентів і викладачів політехнічного коледжу, де 17 жовтня сталося масове вбивство. До навчального закладу приїхали рятувальники та працівники поліції окупантів, а також так звана "позавідомча охорона" з автоматами.

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На цей час відомо, що російські вибухотехніки не знайшли у коледжі жодної бомби. Більше того, вже відомо, хто повідомив про замінування будівлі.

В ході оперативно-розшукових заходів співробітники поліції міста Благовіщенська Амурської області затримали чотирьох студентів однієї з освітніх організацій, які зізналися у скоєнні неправдивого повідомлення про закладений вибуховий пристрій у навчальних закладах, розташованих на території Криму,

– повідомили представники російського МВС у коментарі "Керч ФМ".

Окрім цього, у мережі з'явилось відео, на якому видно, як біля будівлі політехнічного коледжу перебувають багато студентів, працюють російські силовики, стоять пожежні машини.

Відомо, що після обшуків будівлі коледжу правоохоронці почали пускати всередину студентів та викладачів.

Дивіться відео: у Керчі "замінували" коледж, у якому в жовтні стався кривавий розстріл

Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.



Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень.



За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодом перекваліфікували її на масове вбивство.

Що відомо про масовий розстріл людей у Керчі: дивіться відео