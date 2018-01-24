Колега Вакарчука розповіла правду про його абміції щодо президентства
Лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук не має президентських амбіцій, тож наразі він не планує балотуватися на пост галви України.
Про це розповіла продюсер гурту "Mad Heads" Оксана Михайленко в інтерв'ю "Лайму".
"Я трошки глибше знаю цю історію. Це було взагалі штучно створено. Від Славка ніколи не було ніякої пропозиції, бажання йти на пост президента. Це просто його розіграли без нього. А він потім виправдовувався", – пояснила продюсер.
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Михайленко додала, що Святослав Вакарчук жодним чином не причетний до чуток, які з'явились у медіа. Інформація про те, що він, мовляв, хоче балотуватися на пост президента, була створена штучно.
Нагадаємо, за даними соціологічних опитувань, якби президентські вибори в Україні відбувались найближчим часом, то лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук цілком реально міг би позмагатись за пост президента.