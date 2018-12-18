Колеги еколога, якому у двір кинули гранату, пов'язують напад з його професійною діяльністю

Голова громадського формування "ЕкоПатруль" та голова громадської ради при Державній екологічній інспекції у Дніпропетровській області Тетяна Лампіка пов'язує напад на колегу, у двір якого кинули гранату в Синельниковому, з його професійною діяльністю. Зокрема, за її словами, це може бути пов'язаним з викриттями, які він робив у зв'язку з незаконною вирубкою дубових насаджень у цьому місті.

Про це йдеться у статті "Гранати, підпали, залякування дітей: Як погрожують активістам, що борються з незаконною вирубкою лісів" на сайті 112.ua.

"До моменту, як "ЕкоПатруль" почав займатися цим питанням, було вже вирубано 1,5 га дубових насаджень. Ми стали чинити опір, але там є чіткий, налагоджений бізнес", – розповіла голова громадського формування "ЕкоПатруль".

За фактами незаконної вирубки дубових насаджень, які встановили члени громадського формування "ЕкоПатруль", на досудовому розслідуванні у слідчому відділі Синельниківського відділення поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають уже 4 кримінальні провадження. Попередньо їх кваліфіковані згідно з частиною 1 статті 246 КК україни "Незаконна вирубка лісу".

Юрист "ЕкоПатруля" Наталія Бут розповіла, що екологічна організація передала поліції зафіксовані такі факти: 3 листопада біля села Парне було затримано невстановлених осіб, які, спилюючи бензопилами дуби, знищили 76 дерев. Відповідно до порушеного кримінального провадження, на дві бензопили та автомобіль було накладено арешт. У той же день, за фактом знищення 30 дубів у селі Вишневецьке, було накладено арешт ще на дві бензопили чорних лісорубів. Активісти "ЕкоПатруля" сприяли затриманням 21 та 30 листопада, в результаті було заарештовано ще кілька автомобілів і бензопил.

Як відомо, у двір члена громадського формування "ЕкоПатруль", який брав участь у викритті незаконних вирубок, 11 грудня невідомі, імовірно, кинули гранату. За цим фактом ГУНП у Дніпропетровської області відкрили кримінальне провадження за статтею 4 статті 296 КК ("Хуліганство").