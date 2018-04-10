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Колектив КБ "Південне" викриває директора Дегтярьова

391 Читать новость на русском
КБ
КБ "Південне" / wartime.org.ua

10 квітня 2018 року виповнюється 64 роки конструкторському бюро "Південне".

Колись воно було провідним і найбільшим в СРСР конструкторським ракетним центру. До цієї дати колектив підприємства запустив альтернативний сайт бюро, який повністю присвячений новітній історії підприємства при його нинішньому керівнику Дегтярьова О.В., повідомляють "Вести".

На сайті колектив підприємства звинувачує Дегтярьова в корупції і особистому збагаченні, провалі всіх значущих проектів і мультимільйонних збитків для держбюджету. Тут в хронологічному порядку представлені всі досягнення КБ "Південне" при Дегтярьові О.В. і всі вони переважно негативного характеру. На сайті також є відкритий для всіх форум, де відвідувачі ведуть живі обговорення найгостріших тем, пов'язаних з керівником бюро.

Творці сайту від імені трудового колективу закликають до відставки Дегтярьова і притягнення його до відповідальності, а також просять всіх відвідувачів ділитися з сайтом цікавою інформацією та документами про діяльність керівника. Надалі сайт планує стати майданчиком для інформування широкої громадськості, перших керівників держави і журналістів про всі протиправні дії керівництва КБ.

Нагадаємо, що раніше керівництво КБ "Південне" звинувачували у витоку документації, яка була використана Північною Кореєю для розробки своїх балістичних ракет, які загрожують США.

Джерело: 24 Канал
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