Колективи Потапа підкорили сцену українською піснею "Промінь": відео виступу

Після розпаду дуету з Настею Каменських Потап активно займається продюсерською роботою. Артист вже встиг записати з підопічними першу україномовну пісню, яку представили на музичній премії "Золота жар-птиця".

19 травня Київ перетворився на музичну мекку України. До міста приїхали найвідоміші вітчизняні вокалісти, які взяли участь у врученні національної відзнаки "Золота жар-птиця". Співаки продемонстрували чарівні вбрання на червоній доріжці та здивували глядачів новими піснями.

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Серед вокалістів, які представили свої творчі новинки були Монатік, Настя Каменських, Alyosha, Tayanna, Олександр Пономарьов, "С. К. А. Й.", "Без обмежень", Тамерлан і Альона, Kadnay, Ірина Федишин, "The Hardkiss", Sonya Kay і Наталка Карпа. Окрім них, на сцену вийшли й колективи Потапа разом з продюсером, зокрема, "Время и Стекло", "Mozgi" та Michelle Andrade.

Яскраві вокалісти представили першу свою україномовну пісню "Промінь". Всі артисти вбрали світлий одяг, а Надія Дорофеєва виблискувала у рожевій міні-сукні. Запальні танці та відмінний вокал ще довго згадуватимуть музичні експерти, адже виступ запалив сцену "Золотої жар-птиці".

Дивіться відео виступу колективів Потапа з піснею "Промінь":

Нагадаємо, що нещодавно Потап та його творча команда здивували прихильників піснею "Промінь". Це вперше зірки колективу виконали пісню українською мовою. Запальний біт та R'n'B стиль підкорили всіх, хто почув композицію.