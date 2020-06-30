Погрози і сотні дзвінків щоночі – так дедалі більше українців розповідають про вимагання грошей від невідомих. За їхніми словами, хтось представляється колекторами і наполягає на поверненні кредиту давнього знайомого, за який людина нібито поручилася. Лише за червень такі випадки почастішали і масово ширяться мережею

Хто і для чого вимагає від випадкових українців грошей, про які ті вперше чують, і чому правозахисники називають колекторську діяльність свавіллям – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Киянка Юлія розповіла, що незнайомці погрожували посадити її в машину і завезти в ліс. Невідомі представлялися колекторами і заявили, що дівчина є поручителем по багатотисячному кредиту. У такий спосіб її тероризували понад місяць. Юлія підозрює, що то були аферисти.

"Казали, що якась подружка взяла на мене кредит, хоча, ми з нею не бачилась 12 років. Дзвонили вони не тільки мені, а й до мене на роботу, погрожували спалити салон краси, в якому я працюю", – пригадала киянка.

Ще одна жителька Києва Олександра та її сусіди переконані: їх тероризують справжні колектори такими ж методами погроз. Вже 3 місяці їх змушують розшукувати зниклого сусіда-боржника. Вона пояснила: людина, яка не взяла ні копійки ставиться на лічильник. Їй починають телефонувати з 10 вечора до 8 ранку.

У проміжку декілька секунд телефонує автовідповідач, і за ніч – це близько 30 – 50 дзвінків,

– відзначила Олександра.

Усі мешканці будинку вже написали колективну заяву у поліцію. Киянка Марина скаржиться, що відбувається повне беззаконня. І почувається зовсім незахищеною.

Реакція правоохоронців на погрози колекторів

Правоохоронці обіцяють, що заяви зареєстрували і визнали ситуацію порушенням закону. Але не говорять, що відбуватиметься далі.

За словами кореспондентки 24 каналу, доки в поліції продовжують приймати десятки заяв від українців про погрози та вимагання грошей, реальні дії колекторів та методи їхньої роботи ніхто не контролює. Тож, відрізнити погрози аферистів від працівників справжніх колекторських фірм – досить непросто.

Що кажуть правозахисники

Правозахисниця Тетяна Влащенко у минулому теж була колекторкою. Вона зауважила, що зараз ця сфера слабо контролюється.

Довідка. За законом, з 2019 року легальні колекторські фірми можуть отримати за перевищення повноважень штраф до 340 тисяч гривень. Але довести, що фірма справді колекторська – важко.

Правозахисниця Тетяна Ващенко зазначила, що як би фірми не зареєструвалась, вони не несуть жодної відповідальності. І додала, що їй неодноразово телефонували й пропонували купити базу будь-якого банку за 100 доларів.

Юрист Єгор Повстяний наголошує, що вихід один – протистояти погрозам вимагачів самостійно. Відтак у жодному разі не можна платити і йти на умови колекторів без правової підтримки фахівців.

Потрібно правильно складати заяву, проконтролювати провадження в Національної поліції і за необхідності його потрібно буде супроводжувати,

– пояснив юрист.

На його думку, людині самій, яка немає юридичної освіти, буде складно це зробити.

Та все ж надія на державне врегулювання роботи колекторів є. Днями Національний банк обіцяв розпочати роботу над реєстром колекторських компаній, що працюють офіційно.