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Колесо, яке за 30 секунд перетворить ваш велосипед в електробайк

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Колесо, яке за 30 секунд перетворить ваш велосипед в електробайк
Колесо, яке за 30 секунд перетворить ваш велосипед в електробайк / Inhabitat

Переваги електробайку перед звичайними велосипедами є очевидними і багато хто хотів би собі придбати електробайк, однак не всім хочеться розлучатися з улюбленим велосипедом. Спеціально для таких велосипедистів творці EvoWheel придумали ідеальне рішення.

Це набір, що дозволяє вдосконалити свій байк. Він складається з особливого колеса з вбудованим універсальним модулем, в якому ховаються мотор, акумулятор і розумні деталі.

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Wheel-Installation_Compressed from EvoWheel Team on Vimeo.

Двигун має потужність 250 ват і дозволяє розганяти байк до 32 кілометрів за годину, а запас ходу складає близько 90 кілометрів.

EvoWheel Indiegogo Campaign Video from EvoWheel Team on Vimeo.

Комплект з EvoWheel складається з бортового комп'ютера, що показує швидкість, пройдену відстань, заряд акумулятора та інші параметри. Також, розумне колесо оснащене модулем Bluetooth, за рахунок якого воно синхронізується з мобільним додатком і дає більш повну інформацію про поїздку, а також дозволяє задавати рівень підтримки або перемикатися повністю на електричну тягу.

App Settings Updated from EvoWheel Team on Vimeo.

EvoWheel є у всіх популярних розмірах (20, 24, 26, 27,5, 29 дюймів, 700C) і сумісний практично з будь-яким велосипедом. Творці також реалізували підтримку як ободних, так і дискових гальм. А для установки на велосипед знадобиться лише ключ, щоб замінити колесо.

EvoWheel Indiegogo Campaign Video from EvoWheel Team on Vimeo.

Замовити комплект апгрейда на Indiegogo можна буде вже влітку цього року за 299 доларів.

Теги: LifeStyle Техно велоспорт
Джерело: 24 Канал
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