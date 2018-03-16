Колесо, яке за 30 секунд перетворить ваш велосипед в електробайк

Переваги електробайку перед звичайними велосипедами є очевидними і багато хто хотів би собі придбати електробайк, однак не всім хочеться розлучатися з улюбленим велосипедом. Спеціально для таких велосипедистів творці EvoWheel придумали ідеальне рішення.

Це набір, що дозволяє вдосконалити свій байк. Він складається з особливого колеса з вбудованим універсальним модулем, в якому ховаються мотор, акумулятор і розумні деталі.

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Двигун має потужність 250 ват і дозволяє розганяти байк до 32 кілометрів за годину, а запас ходу складає близько 90 кілометрів.

Комплект з EvoWheel складається з бортового комп'ютера, що показує швидкість, пройдену відстань, заряд акумулятора та інші параметри. Також, розумне колесо оснащене модулем Bluetooth, за рахунок якого воно синхронізується з мобільним додатком і дає більш повну інформацію про поїздку, а також дозволяє задавати рівень підтримки або перемикатися повністю на електричну тягу.

EvoWheel є у всіх популярних розмірах (20, 24, 26, 27,5, 29 дюймів, 700C) і сумісний практично з будь-яким велосипедом. Творці також реалізували підтримку як ободних, так і дискових гальм. А для установки на велосипед знадобиться лише ключ, щоб замінити колесо.

Замовити комплект апгрейда на Indiegogo можна буде вже влітку цього року за 299 доларів.