Колгоспна контора, а тепер – пошта: 150-літня хата автора колядки "Щедрик" розвалюється на очах

Поки увесь світ у ці дні наспівує його знаменитого "Щедрика", стара хата, де композитор Микола Леонтович провів дитинство, доживає останніх днів. Місцеві усіма силами намагаються привернути до села увагу, аби врятувати цінну для них пам'ятку, і навіть готові самі взятися за реставрацію.

Останні 6 років в у селі Шершні на Вінниччині тільки й мови, щоб відновити стару хату Леонтовичів. За радянських часів там була спочатку колгоспна контора, а потім пошта. Сьогодні ж дім, який міг би стати історичною пам'яткою, розсипається на очах. А поштарі побоюються, щоб вона не завалилась їм просто на голову.

Але саме у цій будівлі 8 років жив майбутній композитор Микола Леонтович. Хату звели місцеві для його батька, який був священиком.

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Чиновники ж виправдовуються, мовляв, будинок нічий, тому, аби там можна було хоча б щось зробити, спершу потрібно взяти будівлю на баланс громадою села Шершні та зробити довідку про стан будівлі.

Щоб справа не дійшла до знесення будинку, селяни готові самі його відремонтувати. Аби врятувати легендарний будинок, тут і фестиваль організовували, та навіть знаменитий хор "Щедрик" приїжджав, аби виконати найпопулярнішу обробку Леонтовича.