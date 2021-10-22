Опалювальний сезон не розпочнуть ще як мінімум тиждень, оскільки надворі ще досить тепло. Про це розповів заступник міського голови Михайло Лисенков в ефірі телеканалу Дніпро TV.

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Опалення мають ввімкнути 1 листопада

Михайло Лисенко розповів, коли почнеться опалювальний сезон і яка буде ціна. Загалом тепло постачають ще з 19 жовтня, але опалюють тільки лікарні.

Заступник мера каже, що зараз в лікарнях перебуває дуже багато пацієнтів. До того ж міськрада готова опалювати і дитячі садочки на вимогу Департаменту освіти. Для всього міста опалювальний сезон запланували на 1 листопада.

Лисенко каже, що в Дніпрі досить тепло. Температура повітря становить +15 – +20 градусів. Тому поки немає сенсу вмикати тепло. Що ж до цін, то, за його словами, вони будуть такі ж, як і минулого року.

Люди думають, що ціни на газ виростуть у кілька разів. Сьогодні ціна фіксована, і людям можна не переживати. Вона буде такою ж, як і була минулого опалювального періоду,

– каже заступник мера.

Він також додав, що в Дніпрі за потреби в будь-який день можуть почати опалювальний сезон. Адже місто готове до цього на всі 100%.

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