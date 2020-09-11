Коли Київ може потрапити до червоної зони: відповідь заступника голови КМДА
Київ потрапив до помаранчевої карантинної зони, як стало відомо завдяки оновленому переліку Міністерства охорони здоров'я. Однак є ризик, що згодом столиця може опинитись і в червоній зоні. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський сказав, коли і за яких умов це може статись.
В ефірі 24 каналу він зазначив, що точно спрогнозувати червону зону у Києві важко, однак є певні припущення, якщо зважати на прогнози, які зараз дають фахівці.
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"Якщо не зменшиться кількість хворих, то до червоної зони можуть віднести Київ десь наприкінці листопада", – заявив Мондриївський.
За його словами, є велика проблема з формулою, за якою визначають зони. 14 вересня 2020 року на нараді з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим вони обговорюватимуть це питання. Річ у тім, що визначають зони несправедливо, адже, до прикладу, міста-мільйонники та невеликі міста зовсім різні за темпами розповсюдження вірусу.
Потрібно розуміти, що рішення, які приймають на рівні країни чи міста, повинні мати практичний ефект, а не бути лише статистикою,
– підсумував Мондриївський.
Що заборонили у Києві через помаранчеву зону:
- Роботу закладів розміщення: хостелів та турбаз, окрім готелів;
- Діяльність розважальних закладів та ресторанів вночі;
- Планові госпіталізації в лікарні. Не йдеться про допомогу породіллям і вагітним, екстрені випадки, онкологічну та паліативну допомогу;
- Роботу спортзалів, фітнес-залів та закладів культури;
- Прийом нових змін у дитячі табори;
- Діятимуть обмеження для масових заходів: не більше, аніж 220 осіб, одна особа на 10 метрів квадратних приміщення.
- Перевезення у громадському транспорті тільки з 50% наповненням.