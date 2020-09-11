Київ потрапив до помаранчевої карантинної зони, як стало відомо завдяки оновленому переліку Міністерства охорони здоров'я. Однак є ризик, що згодом столиця може опинитись і в червоній зоні. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський сказав, коли і за яких умов це може статись.

В ефірі 24 каналу він зазначив, що точно спрогнозувати червону зону у Києві важко, однак є певні припущення, якщо зважати на прогнози, які зараз дають фахівці.

Важливо Київ потрапив до помаранчевої зони карантину: що зміниться для жителів столиці

"Якщо не зменшиться кількість хворих, то до червоної зони можуть віднести Київ десь наприкінці листопада", – заявив Мондриївський.

За його словами, є велика проблема з формулою, за якою визначають зони. 14 вересня 2020 року на нараді з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим вони обговорюватимуть це питання. Річ у тім, що визначають зони несправедливо, адже, до прикладу, міста-мільйонники та невеликі міста зовсім різні за темпами розповсюдження вірусу.

Потрібно розуміти, що рішення, які приймають на рівні країни чи міста, повинні мати практичний ефект, а не бути лише статистикою,

– підсумував Мондриївський.

Що заборонили у Києві через помаранчеву зону: