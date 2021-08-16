Смерть мера Кривого Рогу: у "Слузі народу" повідомили, коли можуть відбутися вибори

Євгенія Кравчук заявила, що Верховна Рада ухвалить рішення про позачергові вибори мера Кривого Рогу лише після виконання необхідної процедури. До жовтня 2021 року зробити це точно не встигнуть.

Голова фракції "Слуга народу" Кравчук в ефірі одного з українських телеканалів наголосила, що позачергові вибори в Україні можна проводити наприкінці жовтня або наприкінці березня. Це регламентує виборчий кодекс.

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За словами Кравчук, ця процедура має певну тривалість. Саме тому найближчий час – кінець березня 2022 року.

Загибель Костянтина Павлова: головне

Тіло мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли у селі Вільне на Дніпропетровщині. Причиною смерті стало вогнепальне поранення.

Біля тіла політика знайшли карабін. Правоохоронці вже підтвердили, що меру належала мисливська рушниця.

Наразі поліція опрацьовує такі можливі варіанти трагедії: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. Окрім того, опрацьовуватимуть варіант доведення до самогубства.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблого. Президент наголосив, що триматиме справу Павлова на особистому контролі.