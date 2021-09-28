Постанову у парламент подали нардепи від "Слуги Народу". Так, вибори міського голови можуть відбутися через 5 місяців.

До теми Тиску на слідство нема, – Монастирський назвав ймовірну версію смерті мера Кривого Рогу

Чому в Кривому Розі потрібні позачергові вибори

15 серпня мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим у його будинку в селі Вільне Дніпропетровської області. На його тілі виявили вогнепальне поранення, а поблизу політика лежала рушниця.

Правоохоронці вже оприлюднили результати розслідування смерті очільника міста. Згідно з ними, Павлова не вбивали. Основні версії – самогубство, пов'язане із виконанням службових обов'язків міського голови, або доведення до самогубства.

Місто очолює Юрій Вілкул

Спершу обов'язки мера перейняв його секретар "слуга народу" Олександр Котляр. Однак він вирішив скласти свої повноваження. Тоді у політсилі такі дії колеги назвали "зрадою". Мовляв, той ні з ким не порадився, коли схвалив таке рішення.

Після того, тимчасовим мером Кривого Рогу призначили колишнього міського голову Юрія Вілкула. Його кандидатуру підтримали 32 депутати, проти були – 10. 9 вересня Вілкул звернувся у Верховну Раду з проханням призначити в місті дату виборів. "До цього моменту, як і довірили мені депутати, я буду виконувати обов'язки міського голови", – наголосив політик.