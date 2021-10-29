Коли в Одесі стартує опалювальний сезон: дату затвердили
29 жовтня 2021 , 23:36Читать новость на русском
Джерело:Одеська міська рада
Опалюваний сезон в Одесі стартує у понеділок, 1 листопада. Місцевих жителів попередили, що включення систем теплопостачання здійснюватимуть поетапно.
Спершу опалення отримають лікарні та поліклініки. А також – установи дошкільної та загальної середньої освіти.
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Під час наступного етапу опалення почнуть пускати в житлові багатоквартирні будинки.
Одеський міський голова вже підписав відповідний указ.
Таку пізню дату обрали тому, що раніше була надто висока середньодобова температура. Віцемер із питань житлово-комунального господарства Дмитро Жеман повідомив про повну готовність до початку обігріву осель.
Заява "Теплопостачання міста Одеси"
- Директорка підприємства "Теплопостачання міста Одеси" Анна Позднякова раніше розповідала: опалення включать, коли середньодобова температура упродовж декількох днів буде нижчою, аніж 8 градусів.
- Посадовиця також повідомила, що "з боку нашого підприємства немає ніяких перешкод до включення опалення в місті".
- Водночас Позднякова наголосила, що є 2 питання. Мовиться про "зняття арешту з рахунків НАК “Нафтогаз України” – зараз по країні 50 підприємств, у яких заблоковані рахунки, і друге питання – це наявність самого газу".