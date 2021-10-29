Коли в Одесі стартує опалювальний сезон: дату затвердили

Опалюваний сезон в Одесі стартує у понеділок, 1 листопада. Місцевих жителів попередили, що включення систем теплопостачання здійснюватимуть поетапно.

Спершу опалення отримають лікарні та поліклініки. А також – установи дошкільної та загальної середньої освіти.

Зауважте Уряд заборонив відключати тепло до кінця опалювального сезону

Під час наступного етапу опалення почнуть пускати в житлові багатоквартирні будинки.

Одеський міський голова вже підписав відповідний указ.

Таку пізню дату обрали тому, що раніше була надто висока середньодобова температура. Віцемер із питань житлово-комунального господарства Дмитро Жеман повідомив про повну готовність до початку обігріву осель.

Заява "Теплопостачання міста Одеси"