Про готовність до початку обігріву осель розповів віце-мер із питань житлово-комунального господарства Дмитро Жеман. Він це зробив на засіданні в міськраді Одеси, яке відбулося 25 жовтня.

Інші міста В Україні розпочинається опалювальний сезон 2021 – 2022: коли й де увімкнуть тепло

Також готові медустанови

За словами посадовця підготовку завершили й у теплоелектроцентралі й у комунальному підприємстві "Теплопостачання міста Одеса". Також вже готові до запуску всі муніципальні котельні міста.

Також Жеман заявив, що 9 Одеських медустанов повністю готові до опалювального сезону. Також 9 одеських медустанов, в яких встановлені автономні котельні, подали договори на постачання газу в "Нафтогаз".

Що казали раніше

18 жовтня директорка підприємства "Теплопостачання міста Одеси" Анна Позднякова сказала, що опалення почнуть вмикати, коли середньодобова температура кілька днів буде нижчою ніж 8 градусів.

Чиновниця казала, що найшвидше можуть скоріше увімкнути опалення в медустановах і дитячих садочках міста. Проте точні дати тоді ще не повідомляли.