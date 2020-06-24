Коли на Заході України припиняться дощі: відповідь синоптиків
Захід потерпає від наслідків негоди, яка протягом кількох днів вирує в Україні. Проте вже сьогодні, 24 червня, погода покращиться, а інтенсивність дощів – зменшуватиметься.
Коли ж потужні зливи врешті припиняться – про це керівник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик розповів у коментарі ТСН.
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Він наголосив: таких сильних опадів, які фіксували напередодні, зокрема у Карпатах, уже не буде. А на вихідні (27 – 28 червня) для західних областей прогнозують звичайні літні дощі.
Білик також розповів про причини негоди. Вся Україна перебуває у малоградієнтному полі пониженого тиску, який супроводжується дощами. Проте над Заходом стоїть малорухомий атмосферний фронт. Саме тому опадів там – найбільше.
Негода на Заході України: основне
- 24 червня у західних регіонах України очікують пік негоди. У зв'язку з цим оголошено "червоний" рівень небезпеки.
- Очікується що на Буковині вода у річці Прут може досягти максимальних показників – на понад 7 метрів. 23 червня вода піднялась на 4 метри, рятувальники повідомляють про пів тисячі підтоплених приватних будинків.
- У Чернівцях попливли вулиці, від газопостачання відключили близько 1 000 абонентів.
- Через негоду синоптики оголосили штормове попередження ІI рівня небезпеки і на Львівщині. Там унаслідок негоди затопило населені пункти в трьох районах.
- На Івано-Франківщині підтоплені понад 160 населених пунктів, евакуювали майже 300 людей.
- Негода у цих регіонах прориває дамби, змиває дороги та руйнує мости. Для подолання цих наслідків на Західну Україну направили додаткові сили та авіацію.
- Туди ж вирушили прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова ДСНС та командувач Нацгвардії. Правоохоронці охоронятимуть будинки від мародерства.