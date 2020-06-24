Захід потерпає від наслідків негоди, яка протягом кількох днів вирує в Україні. Проте вже сьогодні, 24 червня, погода покращиться, а інтенсивність дощів – зменшуватиметься.

Коли ж потужні зливи врешті припиняться – про це керівник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик розповів у коментарі ТСН.

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Він наголосив: таких сильних опадів, які фіксували напередодні, зокрема у Карпатах, уже не буде. А на вихідні (27 – 28 червня) для західних областей прогнозують звичайні літні дощі.

Білик також розповів про причини негоди. Вся Україна перебуває у малоградієнтному полі пониженого тиску, який супроводжується дощами. Проте над Заходом стоїть малорухомий атмосферний фронт. Саме тому опадів там – найбільше.

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