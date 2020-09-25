20 жовтня у першому читанні Верховна Рада розгляне проект про державний бюджет на 2021 рік. Для цього депутати можуть зібратись на позачергове засідання.

Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі одного з українських телеканалів, проєкт бюджету ще не готовий до розгляду і не підтримується ані фракцією "Слуга народу", ані Верховною Радою в цілому.

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Наступного тижня ми не будемо розглядати в залі проєкт бюджету. Це, скоріше за все, станеться 20 жовтня,

— розповів Гетманцев.

Він додав, що депутати можуть подавати поправки до 1 жовтня і передбачає, що вони будуть стосуватись і дохідної, і видаткової частин бюджету, який викликає велику кількість запитань.

Зокрема, нардепи хочуть дізнатися, чому в проєкті бюджету-2021 не передбачені доходи від продажу ліцензій на гральний бізнес, від яких очікують 4,5 мільярда гривень на рік, а за підрахунками фінансового комітету — до 7 мільярдів.

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Що передбачає бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу

Напередодні перший заступник Гетманцева Ярослав Железняк розповів, що Рада швидше за все збереться 20 жовтня для ухвалення держбюджету-2021 в першому читанні. За календарним планом депутати після 9 жовтня працюватимуть у комітетах та з виборцями до кінця місяця, тому на розгляд бюджету їм доведеться зібратись на окреме позачергове засідання.