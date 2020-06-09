Коли святкують День міста великі міста України: список
Деякі міста вже відсвяткували свій День народження, але через пандемію жодних масових заходів не було. Залишились ще й ті міста, які будуть святкувати аж у вересні, і, можливо, їм вдасться влаштувати якісь концерти з певними обмеженнями.
24 канал зібрав дати, коли та яке місто відзначатиме День міста. Як саме буде проходити святкування – невідомо.
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У травні День міста відзначили:
- Львів – 4 травня;
- Івано-Франківськ – 7 травня;
- Київ 31 травня.
У червні та серпні святкуватимуть:
- Сімферополь – 7 червня;
- Черкаси – 7 червня;
- Севастополь – 14 червня;
- Луцьк – 23 серпня;
- Харків – 23 серпня;
- Тернопіль – 28 серпня;
- Донецьк – 30 серпня;
- Рівне – 30 серпня;
У вересні та жовтні День міста відзначатимуть такі міста України:
- Одеса – 2 вересня;
- Суми – 2 вересня;
- Вінниця, Житомир, Луганськ і Миколаїв – 12 вересня;
- Дніпро – 13 вересня;
- Кропивницький і Херсон –19 вересня;
- Чернігів – 21 вересня;
- Полтава – 23 вересня;
- Хмельницький – 26 вересня;
- Запоріжжя – 3 жовтня;
- Чернівці – 3 жовтня;
- Ужгород – 4 жовтня.