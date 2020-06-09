Деякі міста вже відсвяткували свій День народження, але через пандемію жодних масових заходів не було. Залишились ще й ті міста, які будуть святкувати аж у вересні, і, можливо, їм вдасться влаштувати якісь концерти з певними обмеженнями.

24 канал зібрав дати, коли та яке місто відзначатиме День міста. Як саме буде проходити святкування – невідомо.

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У травні День міста відзначили:

Львів – 4 травня;

Івано-Франківськ – 7 травня;

Київ 31 травня.

​У червні та серпні святкуватимуть:

Сімферополь – 7 червня;

Черкаси – 7 червня;

Севастополь – 14 червня;

Луцьк – 23 серпня;

Харків – 23 серпня;

Тернопіль – 28 серпня;

Донецьк – 30 серпня;

Рівне – 30 серпня;

​У вересні та жовтні День міста відзначатимуть такі міста України:

Одеса – 2 вересня;

Суми – 2 вересня;

Вінниця, Житомир, Луганськ і Миколаїв – 12 вересня;

Дніпро – 13 вересня;

Кропивницький і Херсон –19 вересня;

Чернігів – 21 вересня;

Полтава – 23 вересня;

Хмельницький – 26 вересня;

Запоріжжя – 3 жовтня;

Чернівці – 3 жовтня;

Ужгород – 4 жовтня.