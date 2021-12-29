Коли Україна повернеться у "зелену" зону: прогноз KSE

В Україні фіксують покращення епідситуації з коронавірусом. Однак, за прогнозами фахівців Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE), на початку 2022 року Україна не повернеться до "зеленої" зони карантину.

Розвантаження медичної системи

За словами керівника центру Юрія Ганиченка, наразі в Україні рівень госпіталізацій нижчий, ніж на початку 2021 року. За останній тиждень рівень госпіталізацій зменшився на 14% відсотків.

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В усіх областях фіксують спад захворюваності. Розвантажується медична система: три з чотирьох "ковідних" ліжок з киснем – вільні.

Оскільки "зелений" рівень небезпеки встановлюється для всієї України одночасно, ми не очікуємо вихід України в "зелений" рівень ще протягом трьох місяців,

– наголосив Юрій Ганиченко

За його словами, захворюваність в країні треба ще зменшувати у 2 – 3 рази. Тож, не треба очікувати перехід України в "зелену" зону в першому кварталі 2022 року.

Актуальна ситуація з COVID-19 в Україні

28 грудня уряд ухвалив рішення вивести з червоної зони карантину дві останні області. До жовтої зони карантину переходять Волинська та Запорізька області.

Відтак в Україні не залишилося жодного "червоного" регіону.

Впродовж доби підтвердили 5 454 нових випадків захворювання на коронавірус.

До лікарень госпіталізували 1 153 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Натомість видужали 12 352 людей.

МОЗ затвердило нові правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу