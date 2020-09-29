Початок виконання Угоди про асоціацію обома сторонами – і Україною, і ЄС – суттєво прискорить наш рух до членства в Європейському Союзі. Як тільки угода запрацює на повну тоді економічно Україна буде готова до такого кроку.

Про це розповіла віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю програми "Міністри в краватках і без" на 24 каналі. За її словами, важливо говорити, що Україна також має стати частиною політичної родини країн ЄС.

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"І я бачу, що прогрес в цьому також є", – заявила вона.

Незалежно від того, які часові рамки не встановлював Європейський Союз, Україна може адаптуватися навіть у дуже короткі часові рамки. Якщо ми змогли змінити напрямки торгівлі за 2 роки, повірте, членом ЄС ми зможемо стати, як тільки буде така можливість,

– сказала Стефанішина.

Також наголосила: "Україна задекларувала готовність рухатися в напрямку прогресивних трансформацій. Але це треба закріпити на високому політичному рівні, оскільки ми вже вийшли з формату виконання "домашнього завдання". Ми продемонстрували готовність до того, аби бути повноправними партнерами ЄС".