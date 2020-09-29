Ми продемонстрували готовність, – Стефанішина відповіла, коли Україна може стати членом ЄС
Початок виконання Угоди про асоціацію обома сторонами – і Україною, і ЄС – суттєво прискорить наш рух до членства в Європейському Союзі. Як тільки угода запрацює на повну тоді економічно Україна буде готова до такого кроку.
Про це розповіла віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю програми "Міністри в краватках і без" на 24 каналі. За її словами, важливо говорити, що Україна також має стати частиною політичної родини країн ЄС.
Більше читайте тут Україна готова бути повноправним партнером ЄС: відверте інтерв'ю з Стефанішиною
"І я бачу, що прогрес в цьому також є", – заявила вона.
Незалежно від того, які часові рамки не встановлював Європейський Союз, Україна може адаптуватися навіть у дуже короткі часові рамки. Якщо ми змогли змінити напрямки торгівлі за 2 роки, повірте, членом ЄС ми зможемо стати, як тільки буде така можливість,
– сказала Стефанішина.
Також наголосила: "Україна задекларувала готовність рухатися в напрямку прогресивних трансформацій. Але це треба закріпити на високому політичному рівні, оскільки ми вже вийшли з формату виконання "домашнього завдання". Ми продемонстрували готовність до того, аби бути повноправними партнерами ЄС".
Угода про асоціацію з ЄС: що передбачає
- Вона не гарантує, що Україна в майбутнього стане членом Євросоюзу. Однак в ній є інші важливі норми.
- Її перші 3 розділи стосуються загальних принципів асоціації України та ЄС – там зазначені реформи, які мають на меті зблизити зовнішню політику сторін.
- Однією з найважливіших деталей Угоди є положення про створення Зони вільної економічної торгівлі. Зона передбачає зменшення або усунення тарифів (ввізних мит) при торгівлі. Це спростить митні процедури та покращить економіку України.