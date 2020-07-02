Україна зможе отримати мільярдний кредит від ЄС за умови незалежності НБУ
Україна має отримати 1,2 мільярда євро кредиту від ЄС. Проте у Євросоюзі зазначили, це можливо лише за умови незалежності Нацбанку.
У ЄС наголосили на вимозі незалежності НБУ
Такі вимоги ЄС щодо макрофінансової допомоги Україні озвучили у Єврокомісії. Про це інформує DW.
До теми Реакція ЄС на відставку Смолія: Це – тривожний сигнал
Переговори про конкретні політичні заходи в рамках програми макрофінансової допомоги для України тривають. У проєкті меморандуму про взаєморозуміння, який зараз погоджують, міститься загальна вимога відданості української влади незалежності центрального банку,
– заявили у Єврокомісії.
Європейський союз надає макрофінансову допомогу лише тим країнам, які мають чинну програму з МВФ. А основною вимогою усіх програм Міжнародного валютного фонду є саме незалежність регулятора.
Отож наразі у Брюсселі чекають на оцінку МВФ щодо подій навколо Нацбанку в Україні.
Перший транш кредиту – 600 мільйонів євро
Зазначимо, що у травні Євросоюз затвердив програму кредиту Україні у розмірі 1,2 мільярда євро. Ці гроші мають спрямувати на протидію коронавірусній кризі. Наразі Єврокомісія проводить перемовини з урядом щодо меморандуму. Після підписання цього документа українська сторона зможе отримати перший транш – 600 мільйонів у європейській валюті.
Реакція ЄС на відставку голови НБУ Смолія
- У Євросоюзі відставку глави Національного банку України Якова Смолія, назвали тривожним сигналом.
- У Брюсселі зазначили, що Нацбанк має продемонструвати свою незалежність.
- У ЄС вважають, що останніми роками НБУ зробив сміливі і дуже необхідні кроки для забезпечення макрофінансової стабільності держави і сприяння сталому відновленню економіки.
Коротко про відставку Якова Смолія
- Яків Смолій ввечері 1 липня подав у відставку з посади голови Національного банку України. Хоча раніше заявляв, що має намір залишатися на посаді голови до кінця своєї каденції – 2025 року.
- Причиною відставки Смолій назвав систематичний політичний тиск на керівництво НБУ
- Ймовірно, Верховна Рада розгляне питання про відставку 3 липня. Наразі відповідний парламентський комітет вже погодив звільнення Смолія.