Коли відкриють нову дорогу зі Львова до Винників: заява Садового
Проїзд відремонтованою вулицею Личаківською зі Львова до Винників планують відкрити до середини жовтня. Під час відновлення дороги виникли додаткові роботи з мережами, тому всі комунікації довелось замінити.
До кінця жовтня відкриють не тільки вулицю Личаківську, а й Курмановича. Про це розповів мер Львова Андрій Садовий 7 жовтня в ефірі радіо "Люкс FM", повідомляє 24 канал.
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Садовий про ремонт на Личаківській
На Личаківській ремонтували ділянку дороги від вулиці Букової до виїзду з міста у напрямку Винників. Роботи там планують завершити вже за тиждень.
Із середини жовтня плануємо відкривати для проїзду вулицю Личаківську. Коли розпочали ремонт, то виникли додаткові роботи, пов’язані з мережами. Тому довелося все замінити, щоб не виникало неприємних ситуацій в майбутньому,
– розповів мер Львова.
Мер міста про ремонт на Курмановича
Вулиця Курмановича розташована у Залізничному районі Львова. За словами Садового, основний обсяг робіт по відновленню вулиці вже виконали, тому її відкриють для проїзду вже за кілька тижнів.
Коротко про ремонт Личаківської та Курмановича
- Капітальний ремонт вулиці Личаківської почали 27 травня. Він обійдеться Львову у 160 мільйонів гривень.
- На Личаківській реконструюють відрізок дороги довжиною у 4,1 кілометра – від вулиці Букової до виїзду зі Львова.
- Вулицю Курмановича почали ремонтувати у жовтні 2019 року, вона потребувала реконструкції вже багато років. Подекуди глибина ям на дорозі сягала 20 сантиметрів.
- У 2019 році там поклали нижній шар асфальту. Навесні 2020 року ремонт вулиці продовжили.
- Загальна вартість ремонту вулиці Курмановича – понад 70 мільйонів гривень.