Проїзд відремонтованою вулицею Личаківською зі Львова до Винників планують відкрити до середини жовтня. Під час відновлення дороги виникли додаткові роботи з мережами, тому всі комунікації довелось замінити.

До кінця жовтня відкриють не тільки вулицю Личаківську, а й Курмановича. Про це розповів мер Львова Андрій Садовий 7 жовтня в ефірі радіо "Люкс FM", повідомляє 24 канал.

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Садовий про ремонт на Личаківській

На Личаківській ремонтували ділянку дороги від вулиці Букової до виїзду з міста у напрямку Винників. Роботи там планують завершити вже за тиждень.

Із середини жовтня плануємо відкривати для проїзду вулицю Личаківську. Коли розпочали ремонт, то виникли додаткові роботи, пов’язані з мережами. Тому довелося все замінити, щоб не виникало неприємних ситуацій в майбутньому,

– розповів мер Львова.

Мер міста про ремонт на Курмановича

Вулиця Курмановича розташована у Залізничному районі Львова. За словами Садового, основний обсяг робіт по відновленню вулиці вже виконали, тому її відкриють для проїзду вже за кілька тижнів.

Коротко про ремонт Личаківської та Курмановича