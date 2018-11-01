13:04
1 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Алмазний дєд. Кубинські плани Путіна
      Вєсті Кремля
      21:40, 31 жовтня
      Вєсті.UA. Гімн піонерів від Мірошниченка. Президентські амбіції Киви
      Вєсті.UA
      20:22, 31 жовтня
      Мильна бульбашка Каськіва: захоплені землі на Закарпатті можуть не повернути навіть після суду
      ЦРУ
      09:01, 31 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САНКЦІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      "Коли були геть тихі дні, бійці не пам'ятають": журналіст розповів про будні наших захисників

      44 Читать новость на русском

      На околицях Горлівки традиційно неспокійно. Перед самою нашою появою на передовій, ворог зробив простріл усіх тутешніх позицій з автоматичного станкового гранатомету АГС.

      "Гранати прилітають от так по черзі у шаховому порядку із відстанню у кілька метрів. І лягають так рівнесенько від краю до краю", – нарікає військовослужбовець ЗСУ Юрій. 

      Читайте також:  Смертельна дідівщина на фронті: з'явилися подробиці загибелі військового

      Такі обстріли тут норма, і коли не працюють ворожі міномети, а лиш гранатомети та стрілецька зброя, воїни мають можливість відбивати атаки з кулеметів. До них ставляться із великою любов'ю, на кожен набій наносять мастило й чередують типи боєприпасів.

      Відповідати ж доводиться часто – коли були геть тихі дні, бійці не пам'ятають.

      У будь-якій ситуації ворог починає бомбити, ну а ми даємо нормальну відсіч. Звісно, погано, що не дають нам працювати з мінометів, але можемо нормально дати і стрілковою зброєю,
      – переконує боєць Сергій. 

      Допрацювати не дав ворог, було чутно гул техніки та розриви за кілька кілометрів. Бійці зафіксували неподалік ворожий ГАЗ-66. 

      Більше – дивіться у сюжеті. 

      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      В Україні масово святкують День захисника Вітчизни
       23 лютого 2012 , 22:44
      Підсумки АТО за 16 лютого. Обстріляне перемир'я
       16 лютого 2015 , 23:57
      "Динамо" дозаявить нового форварда на Лігу чемпіонів
       8 вересня 2016 , 22:21
      "Динамо" – "Бенфіка": Передматчева прес-конференція Сергія Реброва
       18 жовтня 2016 , 15:26
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук