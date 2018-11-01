"Коли були геть тихі дні, бійці не пам'ятають": журналіст розповів про будні наших захисників

На околицях Горлівки традиційно неспокійно. Перед самою нашою появою на передовій, ворог зробив простріл усіх тутешніх позицій з автоматичного станкового гранатомету АГС.

"Гранати прилітають от так по черзі у шаховому порядку із відстанню у кілька метрів. І лягають так рівнесенько від краю до краю", – нарікає військовослужбовець ЗСУ Юрій.

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Такі обстріли тут норма, і коли не працюють ворожі міномети, а лиш гранатомети та стрілецька зброя, воїни мають можливість відбивати атаки з кулеметів. До них ставляться із великою любов'ю, на кожен набій наносять мастило й чередують типи боєприпасів.

Відповідати ж доводиться часто – коли були геть тихі дні, бійці не пам'ятають.

У будь-якій ситуації ворог починає бомбити, ну а ми даємо нормальну відсіч. Звісно, погано, що не дають нам працювати з мінометів, але можемо нормально дати і стрілковою зброєю,

– переконує боєць Сергій.

Допрацювати не дав ворог, було чутно гул техніки та розриви за кілька кілометрів. Бійці зафіксували неподалік ворожий ГАЗ-66.

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