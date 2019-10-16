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      Коли чекати долар по 30: прогноз МВФ щодо курсу валют в Україні на 5 років

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      МВФ оновив прогноз курсу валют відносно гривні до 2024 року
      МВФ оновив прогноз курсу валют відносно гривні до 2024 року / Фото 24 Каналу

      Міжнародний валютний фонд оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на п'ятирічний період - до 2024 року. Так, вже у 2023 році американська валюта може коштувати більше 30 гривень за одиницю.

      Загалом МВФ покращив свій прогноз щодо курсу гривні відносно долара. Про це свідчить жовтневий огляд Фонду "Перспективи розвитку світової економіки".

      До теми: Чого очікувати від курсу гривні: ризики та прогнози 

      Так, МВФ очікує, що за підсумками 2019 року долар коштуватиме у середньому 26,75 гривні. До слова, у попередньому прогнозі йшлося про 28,68 гривні за долар.

      Яким буде курс долара в Україні у найближчі роки?

      • 2020 рік 27,72 гривні за долар;
      • 2021 рік 28,70 гривні за долар;
      • 2022 рік 29,67 гривні за долар;
      • 2023 рік 30,64 гривні за долар;
      • 2024 рік 31,61 гривні за долар.

      Як видно з прогнозу МВФ, вартість американської валюти протягом п'яти років зросте на 3 гривні 89 копійок.

      яким був курс долара у попередні роки
      Яким був курс долара у попередні роки / інфографіка 24 каналу

      Як не втратити гроші через коливання курсу: поради

      • Не покладатися надмірно на аналітику;
      • Не біжіть одразу скуповувати або продавати долари;
      • Відкладайте переважно у тій валюті, в якій заробляєте.

      Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції.

      Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

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      Автор: Ляля Бонавська
      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Гроші МВФ Долар-Гривня Гривня
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