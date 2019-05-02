Коли чекати на здешевлення овочів і чому в Україні цибуля дорожча ніж у Німеччині

Цибуля – 38, капуста "стара" – 30, картопля – 20 гривень. Ціни на вітчизняні овочі неприємно вражають. Важко пригадати, коли б цибуля коштувала як кілограм екзотичних бананів. А ще восени на цінниках були зовсім інші цифри, і, здавалось, ніщо не віщувало аж такого здорожчання. Що спричинило різкий стрибок цін на вітчизняні овочі та коли вони можуть подешевшати – в матеріалі 24 каналу.

Куди прямують ціни на овочі

Ще восени городина, на радість незаможним пенсіонерам, коштувала не дорого. Цибулю можна було купити за 6 гривень, капусту приблизно 10 гривень.

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Проте після новорічних свят ціни на городину почали рости швидше ніж гриби після дощу. Як наслідок, тепер вони вартують навіть дорожче ніж в Європі.

Після нового року з’ясувалось, що вітчизняної цибулі та капусти у сховищах фактично не залишилось. Ціни на них почали зростати і значно перевищили показники країн Східної Європи. Швидко перекрити нестачу імпортом – неможливо. Вже з січня Україна почала закуповувати городину у тих країнах світу, де лише могла, і ціна на ту ж цибулю поступово стабілізувалась. Було завезено навіть більше, ніж зараз потрібно. З капустою аналогічна ситуація,

– зазначає голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.



Вартість вітчизняних овочів б`є рекорди

На думку експерта, основна причина здорожчання вітчизняної городини полягає в тому, що держава втратила функцію прогнозування, планування і підбиття балансу. Це основоположне завдання будь-якої держави, яка дбає про своїх виробників і представників бізнесу. У розвинутих країнах світу всі знають – скільки й чого саме вирощуватимуть, якою очікується вартість продукції на світовому та внутрішньому ринках і за якою ціною можна буде продати продукцію. На жаль, українські чиновники не мають відповідей на жодне з цих питань, а цінове регулювання є загальнодержавною проблемою.

Зараз взагалі немає державного органу, який відповідає за збирання даних по врожаю: ніхто не знає, скільки й чого ми виробляємо. Останні роки ці проблеми лише загострюються. Фактично ми прийшли до того, що ціна більшості овочів приблизно на 15-20 % вища, ніж у Польщі,

– розповідає Олексій Дорошенко.

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За даними Всеукраїнської асоціації імпортерів овочів та фруктів лише протягом лютого та березня з-за кордону в Україну завезли 35 тисяч тонн цибулі. Переважна більшість була імпортована з Казахстану та Узбекистану. Загалом, з липня 2018 року по лютий 2019 року Україна завезла майже 50 тисяч тонн цибулі. В березні наша країна продовжує імпортувати цибулю. Варто сказати – раніше рекордним в плані імпорту цього овочу вважався сезон 2010/2011 років, коли було завезено 42 тисячі тонн. Як бачимо, ще до завершення нинішнього сезону попередній рекорд уже побитий.

В очікуванні цінопаду

Наразі дорого коштує навіть насіння тієї ж цибулі. Йдеться про так звану цибульку-"тиканку", за кілограм якої просять приблизно 200 гривень. Затяті городники переконують – незважаючи ні на що, потрібно її купувати і саджати: якщо висока вартість посадкового матеріалу, то й врожай не коштуватиме дешево. Проте експерти не погоджуються з цим твердженням.



Українці навіть не помітили як почали споживати імпортну городину

"Якщо цибуля у будь-якій країні світу в радіусі тисячі кілометрів коштує дешевше, ніж у нас – це означає, що ми не будемо їсти вітчизняну, а імпортуватимемо її. Наразі 90% цибулі, яка продається в Україні, – імпорт. На смакових якостях борщу це жодним чином не позначилось", – говорить Олексій Дорошенко.

Якщо виробники вважають, що при низькій заробітній платі працівників, наша цибуля має коштувати дорожче за німецьку – будемо їсти імпортну. Питання в тому, що у 2016-17 роках цибуля коштувала дешево, тому у 2018 році аграрії мало її посадили. Звісно, й врожаю зібрали менше. Також з’ясувалось, що у Європі є підвищений попит через неврожай. Тоді наші підприємці швиденько зорієнтувались і почали експортувати цибулю. Як наслідок, з українського ринку вона зникла і ми змушені були її імпортувати. Аналогічна ситуація з багатьма овочами.

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Щодо капусти – її вирощували переважно фермери та маленькі господарства. Якщо раніше попит вирівнювався за рахунок того, що люди самостійно вирощували, зараз згідно зі статистичними даними за 2018 рік дохід від власних домогосподарств знизився на 20%. Зокрема, овочів посіяли та зібрали на 20% менше. А це свідчить – ми все більше залежимо від виробника, який робить так, як йому вигідно,

– додає Олексій Дорошенко.



З року в рік кількість господарств, які вирощують овочі для продажу лише зменшується

Стабільне ціноутворення у нас буде лише тоді, коли в продажу з’явиться вітчизняна городина, вирощена на відкритому ґрунті. Це буде приблизно в середині червня. Раніше на цінову стабілізацію не слід очікувати.

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На думку Олексія Дорошенко, якщо ми переглянемо коливання вартості овочів борщового набору, то зрозуміємо – на кінець року ціни знизяться. Проте протягом року доведеться купувати овочі задорого.

Щоразу причина різкого стрибка цін – різна. В цьому випадку йдеться про відсутність державної політики у сфері прогнозування й навіть звичайної статистики. Зараз це головна проблема тих цін, які ми бачимо.