День медика в Україні: шість видатних лікарів країни

День медичного працівника в Україні у 2018 році відзначать у неділю, 17 червня. Це свято лікарів, медсестер, фельдшерів, лаборантів, санітарів і всіх працівників, робота яких пов'язана з медициною.

День медика – чудова нагода висловити повагу праці людей, які рятують тисячі життів. Ця робота вимагає не тільки старанності, але й сміливості прийняти відповідальність за долю інших.

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В Україні завжди було багато талановитих медичних працівників, які прославили Україну у світі, передає НВ.

Данило Самойлович

Данило Самойлович (1744 - 1805) заснував епідеміологію. Наприкінці 18 століття він керував боротьбою проти епідемії чуми у Москві, Кременчуці, Кропивницькому, Одесі та у Криму. Він першим в світі встановив, як передається чума, спростувавши думку про зараження хворобою через повітря.

Як тепер відомо, зараження відбувається при безпосередньому контакті з хворим або зараженими предметами. Також Самойлович запропонував різні засоби дезінфекції речей хворих на чуму та одним з перших у Європі практикував розтин померлих від чуми та здійснив першу спробу виявити збудника чуми.

Данило Заболотний

Відомий український мікробіолог і епідеміолог Данило Заболотний (1866-1929). Більше 10 років він боровся з холерою у Шотландії, Португалії та Російській імперії, досліджував чуму у країнах Азії (зокрема, в Індії та Китаї). Він також довів, що гризуни є джерелом інфекції чуми у природі, та описав роль бліх як переносників збудника чуми від хворих гризунів до людей.

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Також вчений довів реальність пероральної імунізації людей проти холери (можливість імунізації при введенні мікроба через рот). Опублікував більше 200 праць, присвячених вивченню чуми, холери та сифілісу. Заболотний організував першу в світі кафедру епідеміології в Одеському медичному інституті, а згодом заснував в Києві Інститут мікробіології та епідеміології.

Володимир Філатов

Відомий офтальмолог Володимир Філатов (1875-1956) особисто провів кілька тисяч операцій, написав близько 460 праць та монографій. Він заснував Інститут очних хвороб і тканинної терапії АМН України.

Першим його відкриттям став метод пластики на круглому стеблі. Філатов вперше у світі використовував рогівку ока мертвої людини під час операції. Застосування донорського ока поклало початок широкому впровадженню пересадки рогівки і принесло лікарю величезну популярність. Найбільшим ж його досягненням стала розробка нового методу лікування – тканинної терапії.

Олександр Богомолець

Український вчений Олександр Богомолець (1881-1946) автор численних праць з ендокринології, порушення обміну речовин, імунітету, алергії, раку і старіння організму. Він організував першу в СРСР протималярійну лабораторію та написав перший в світі підручник з патологічної фізіології.

Богомолець винайшов імунну цитотоксичну антиретикулярну сироватку, відому у всьому світі як стимулятор функцій сполучної тканини – прискорює загоєння ран і активізує імунну систему людини. "Сироватка Богомольця" застосовувалася для лікування інфекційних хвороб і переломів.

Також вчений взяв участь в створенні першого в світі Інституту гематології та переливання крові, де Богомолець розробив унікальну методику консервації донорської крові, яка використовується до сьогодні, майже не зазнавши змін.

Він також встановив універсальний донорський характер 1 групи крові та обґрунтував можливість тривалості життя до 100 і більше років.

Олександр Палладін

Олександр Палладін (1885-1972) заснував українську школу біохіміків та першим почав систематичне вивчення біохімії нервової системи, яке заклало основу функціональної біохімії головного мозку.

Першим в СРСР він почав біохімічні дослідження вітамінів, зокрема, синтезував водорозчинний аналог вітаміну К – вікасол, який використовували при авітамінозі, пораненнях і захворюваннях, пов'язаних з кровотечею.

Микола Амосов

Відомий лікар, автор новаторських методик в кардіології Микола Амосов (1913-2002) першим в СРСР зробив протез мітрального клапана серця. Написав понад 400 наукових робіт, деякі з них були перевидані у США, Японії, Німеччини та Болгарії.

Він створив першу в Україні кафедру грудної хірургії, заснував Київський інститут серцево-судинної хірургії, заклав основи школи біологічної і медичної кібернетики.

Не забудьте привітати знайомих медиків з їхнім професійним святом!

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