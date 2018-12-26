Коли діти перестають вірити у Діда Мороза

Дискусії про те, чи варто обманювати дітей у тому, що Дід Мороз чи Санта-Клауса, точаться досить довго. З часом діти дізнаються, що цього персонажа не існує, тому деякі люди переконані, що не варто стимулювати у малюків зайву віру в авторитет: затвердження батьків.

Психологи з британського Ексетерського університету на чолі з Крісом Бойл (Chris Boyle) наводять попередні дані дослідження, пише Naked Science.

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На сьогодні в опитуванні взяли участь 1200 людей з різних країн, у майбутньому вчені планують представити повні і детальні результати в статті.

Попередні дані свідчать, що впевненість в існування Санти досягає піку у 5 років. Після цього віра у казкового персонажа швидко слабшає і пропадає у віці до 8-9 років.



Впевненість в існування Санти досягає піку у 5 років

Дослідники називають ймовірну причину цьому – промах батьків, через яких діти розкривають обман (діти помічають, як батьки ховають подарунки, чек про покупки).

Проте вчені переконані, що відмова від віри у Діда Мороза чи Санта-Клауса є частиною ширшого та поступового процесу, який поглиблює розуміння світу. Один з учасників опитування зазначив, що до 9 років досить добре знав математику, фізику, відношення числа дітей на планеті до розміру саней, щоб зрозуміти все самому.

65% учасників опитування зазначили, що після розуміння, що казкових персонажів не існує, вони продовжували "прикидатися", що вірять. Третина учасників хотіли б вірити у нього зараз, а більш ніж 70% людей запевняють, що будуть переконувати в існуванні Діда Мороза або Санта-Клауса своїх дітей.



Більша частина учасників продовжувала "прикидатися", що вірять у Діда Мороза

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