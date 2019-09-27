Коли добудують Шулявський міст

Одна з найбільших транспортних розв'язок столиці – Шулявський міст – закритий вже півроку. Затори майже не припиняються, а скандальний міст давно став мемом в українських соцмережах. Останні тижні люди жваво обговорювали, що на будівництві – жодного робочого, а забудовник і взагалі зник. То коли ж сумнозвісний міст нарешті відкриють та чи відкриють взагалі – дізнавалися журналісти 24 каналу.

Початок ремонту

"Стомився" Шулявський міст ще у лютому 2017 року. Столична влада швидко провела тендерні процедури, і вже наступної весни шляхопровід закрили і розпочали демонтаж.

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Вже за три місяці, у червні, очільник столиці інспектував об'єкт.

Ми робимо все для того, щоб вже у вересні конструкція мосту стояла і до грудня, максимум, ми робитимемо все, щоб вже міст запустити. Вже в цьому році Шулявський міст має поїхати,

– сказав тоді мер Києва Віталій Кличко.



У квітні 2018 року вивозили Шулявський міст на утилізацію

Що з мостом сьогодні

У вересні 2019 кияни бідкалися: будівництво або вмерло, або дуже уповільнилось.

► Скарга до НАБУ

Депутати міськради подали скаргу до НАБУ. Вони звинувачують мера Віталія Кличка і забудовника мосту Максима Микитася в кумівстві, корупції, організації фіктивного тендеру і розпилі бюджетних коштів. До речі, виділених на міст 600 мільйонів – як з'ясувалось – не вистачає. Кошторис виріс ще на 230 мільйонів.

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"Де виконані роботи на 600 мільйонів, які вже проплачені і проавансовані? От що змінилося, що у нас раптом 600 мільйонів шляхом там пальцевих махінацій у боксерських рукавичках новоспеченим Девідом Коперфільдом перетворилися на 830 мільйонів? Це є порушення закону про тендерні закупівлі. Є договір, його міняти не можна – є істотні умови!", – сказав депутат Київської міської ради Юрій Вахель.



Шулявський міст

► Що відповіли підрядник, Київська адміністрація, Дирекція будівництва шляхово-транспортних

Підрядник – товариство з обмеженою відповідальністю "Північно-український будівельний альянс" – на дзвінки та запити 24 каналу не відреагував. На його сайті терміном закінчення робіт зазначено четвертий квартал 2019 року. За більш свіжою інформацією про те, коли ж поїде міст – ми звернулись до Київської адміністрації. Але говорити на камеру там ніхто не зважився, кажуть: тема "стомленого" мосту стала токсичною.

Відповідальна ж за київські забудови Дирекція будівництва шляхово-транспортних щодо дати відновлення руху споруд відписала лише таке: "Загалом, до кінця 2019 року заплановано запуск прямого руху через проспект Перемоги".

► Куди подівся Микитась

А найцікавіше, що сам забудовник – Максим Микитась – який обіцяв, що міст запрацює до 30 листопада, раптом нібито вийшов з будівельного бізнесу. Що спричинило чутки про те, що і міст, і ще з десяток будівельних об'єктів його компаній стануть новими довгобудами і Елітацентром. Хоча пізніше він це заперечив. На наші наполегливі дзвінки одіозний екснардеп і тепер уже ексзабудовник не відреагував.



Максим Микитась