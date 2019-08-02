Коли долар може подорожчати: пояснення аналітика

У липні курс долара "обвалився" до позначки у 25 гривень з понад 28 у січні. Чому долар падає, а гривня міцніє, і чи добре це для українців – у коментарі 24 каналу пояснила членкиня правління Міжнародної спілки "Інститут національної політики" Марина Багрова.

Падіння курсу долара і зміцнення гривні обумовлюється чотирма зовнішніми сприятливими економічними факторами:

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1) підвищенням світових цін на одні з основних товарів українського експорту: руду і зерно;

2) збільшення в Україні обсягів іноземної валюти і, як наслідок, падіння її вартості;

3) повернення в Україну значної маси офшорних грошей для оплати олігархами виборчих кампаній своїм кандидатам у народні обранці;

4) падіння цін на газ, що закуповується Україною за валюту в Європейському Союзі.

Що відбувається з доларом?Курс долара щодо гривні з 28,33 у середині січня 2019-го опустився нижче позначки у 26 гривень на початку липня. В кінці липня долар став коштувати вже 25 гривень.



Але на осінь за прогнозами експертів курс долара "повернеться" до 27-28 гривень.

Крім цього, існує рукотворний фактор зміцнення гривні з боку Національного банку України з вилучення "зайвих" грошей з економіки країни.

НБУ випустив депозитні сертифікати і продав їх комерційним банкам зі ставкою в розмірі 17,5%. При тому, що в більшості пострадянських країн ставка становить 4-7%. Після подолання курсом позначки 26 гривень залишки на кореспондентських рахунках комерційних банків скоротилися з 51 мільярда гривень до 37 мільярдів, а для підтримки ліквідності фінансової системи потрібно близько 60 мільярдів.

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НБУ погасив депозитні сертифікати комерційним банкам на суму 107 мільярдів гривень і випустив нові депозитні сертифікати на 126 мільярдів. При цьому, НБУ вилучив з обігу 19 мільярдів. Таким чином НБУ створює рукотворний дефіцит гривні на фінансовому ринку. При цьому гривня не надходить в реальний сектор економіки у вигляді кредитів.

Однак така рукотворна економічна політика не може довго тривати. При невеликій зміні зовнішньоекономічної кон'юктури, в умовах неробочої і нестабільної економіки, всі ці схеми з дефіцитом гривні і профіцитом спекулятивної валюти можуть звалитися і курс гривні різко впаде,

– зазначила експерт.

Коли може статися падіння курсу гривні? Можливо, вже восени, у вересні-жовтні поточного року, після зміни економічної і політичної кон'юктури, гривня може істотно впасти щодо іноземних валют.

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