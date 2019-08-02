21:41
2 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Металевий батько Лукашенко. Магічний суперник Путіна
      Вєсті Кремля
      21:50, 1 серпня
      Вєсті.UA: Нові посади Богдана. Королівські амбіції Кличка
      Вєсті.UA
      19:40, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Коли долар може подорожчати: пояснення аналітика

      1024 Читать новость на русском
      Чому дешевшає долар
      Чому дешевшає долар / НБУ

      У липні курс долара "обвалився" до позначки у 25 гривень з понад 28 у січні. Чому долар падає, а гривня міцніє, і чи добре це для українців – у коментарі 24 каналу пояснила членкиня правління Міжнародної спілки "Інститут національної політики" Марина Багрова.

      Падіння курсу долара і зміцнення гривні обумовлюється чотирма зовнішніми сприятливими економічними факторами:

      Читайте також: Чому падає долар і що буде далі: пояснення економістів

      1) підвищенням світових цін на одні з основних товарів українського експорту: руду і зерно;
      2) збільшення в Україні обсягів іноземної валюти і, як наслідок, падіння її вартості;
      3) повернення в Україну значної маси офшорних грошей для оплати олігархами виборчих кампаній своїм кандидатам у народні обранці;
      4) падіння цін на газ, що закуповується Україною за валюту в Європейському Союзі.

      Що відбувається з доларом?Курс долара щодо гривні з 28,33 у середині січня 2019-го опустився нижче позначки у 26 гривень на початку липняВ кінці липня долар став коштувати вже 25 гривень.

      Але на осінь за прогнозами експертів курс долара "повернеться" до 27-28 гривень.

      Крім цього, існує рукотворний фактор зміцнення гривні з боку Національного банку України з вилучення "зайвих" грошей з економіки країни.

      НБУ випустив депозитні сертифікати і продав їх комерційним банкам зі ставкою в розмірі 17,5%. При тому, що в більшості пострадянських країн ставка становить 4-7%. Після подолання курсом позначки 26 гривень залишки на кореспондентських рахунках комерційних банків скоротилися з 51 мільярда гривень до 37 мільярдів, а для підтримки ліквідності фінансової системи потрібно близько 60 мільярдів.

      Читайте також: Курс долара у серпні: чи буде менше 25

      НБУ погасив депозитні сертифікати комерційним банкам на суму 107 мільярдів гривень і випустив нові депозитні сертифікати на 126 мільярдів. При цьому, НБУ вилучив з обігу 19 мільярдів. Таким чином НБУ створює рукотворний дефіцит гривні на фінансовому ринку. При цьому гривня не надходить в реальний сектор економіки у вигляді кредитів.

      Однак така рукотворна економічна політика не може довго тривати. При невеликій зміні зовнішньоекономічної кон'юктури, в умовах неробочої і нестабільної економіки, всі ці схеми з дефіцитом гривні і профіцитом спекулятивної валюти можуть звалитися і курс гривні різко впаде,
      – зазначила експерт.

      Коли може статися падіння курсу гривні? Можливо, вже восени, у вересні-жовтні поточного року, після зміни економічної і політичної кон'юктури, гривня може істотно впасти щодо іноземних валют.

      Читайте також: Що буде з курсом долара восени 2019-го: прогноз експерта

      blog_ava
      Рецепти кексів: як приготувати лимонний, медовий та ванільний десерт
      сьогодні
      6313
      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України НБУ Курси валют Долар Долар-Гривня Фінанси Гривня
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Путин готовится к Майдану в Москве
      сьогодні , 21:30 Путин готовится к Майдану в Москве
      Іван Яковина 205
      Куди піти у Варшаві: підбірка місць, що закохують з першого погляду
      сьогодні , 20:03 Куди піти у Варшаві: підбірка місць, що закохують з першого погляду
      Альона Захарова 228
      Чим корисне пиво та як правильно його вживати
      сьогодні , 10:00 Чим корисне пиво та як правильно його вживати
      2827
      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК визнала обраними вже 160 депутатів
      сьогодні , 19:15 Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК визнала обраними вже 160 депутатів
      236840
      Фільми серпня: топ-7 неймовірних прем'єр, які не можна пропустити
      сьогодні , 19:00 Фільми серпня: топ-7 неймовірних прем'єр, які не можна пропустити
      Марта Вересюк 491
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук