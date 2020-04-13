Коли епідемія COVID-19 піде на спад та чи варто чекати на другу хвилю в Україні

Про спад пандемії COVID-19, можливу другу хвилю, про святкування Великодня та ситуацію з коронавірусом в Миколаєві – в програмі "Після всього" на 24 каналі розповіли ексдиректор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта, радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт, митрополит Переяславський та Вишневський ПЦУ Олександр Драбинко та мер міста Миколаєва олександр Сєнкевич.

Про пік та спад епідемії

Ексдиректор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта розповів, за яких умов можна зрозуміти, коли почнеться спад епідемії в Україні.

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За його словами, для того, щоби моделювати розвиток епідемії, необхідно враховувати декілька чинників:

Перший – доступність тестування. Якщо будемо мало тестувати, то будемо мало виявляти.

Якщо будемо мало тестувати, то будемо мало виявляти. Другий – це реалізація контакту в результаті масових зібрань .

"Попереду Великдень 19 квітня – і це суттєвий виклик для суспільства загалом. Оскільки з прикладу минулих вихідних (Вербна неділя – 24 канал) ми бачимо, що люди все ж відвідують такі зібрання, служби. Це може створити додаткові ризик для повернення вірусу", – зазначив Курпіта.

. "Попереду Великдень 19 квітня – і це суттєвий виклик для суспільства загалом. Оскільки з прикладу минулих вихідних (Вербна неділя – 24 канал) ми бачимо, що люди все ж відвідують такі зібрання, служби. Це може створити додаткові ризик для повернення вірусу", – зазначив Курпіта. Третій чинник – це чи повернуться заробітчани на Великдень в Україну.

"Коли ми будемо мати цю інформацію, тоді можна детальніше говорити про пік епідемії", – переконаний Курпіта.

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Про можливість другої хвилі

Ексдиректор Центру громадського здоров'я МОЗ зазначив, що будь-яка система охорони здоров'я – не тільки українська – виявляє тільки частину хворих. Основне питання – як багато хворих ми втрачаємо під час цього нагляду.

На жаль, моделі, які зараз презентують епідеміологи чи міжнародні дослідники, свідчать, що в Україні чутливість нашої системи складає десь максимум 20%. Тобто на 1 виявленого в кращому випадку є 4 невиявлених, а може навіть більше. Власне кажучи, ті невиявлені особи і є якраз тим чинником, або тим фактором ризику, який може продовжувати епідемію,

– наголосив Курпіта.

Він додав, що прогноз про 2%, який МОЗ назвало оптимістичним, насправді таким не є. Це приблизно 740 тисяч громадян, які можуть перехворіти під час першої хвиллі. І це дуже велика цифра.

Більшість з них перехворіють легко та, можливо, навіть не помітять. Але вони залишаються потенційно джерелом інфекції, і в такій групі вірус може спокійно пройти літо, і нас очікує насправді друга хвиля восени, і до неї нам знову потрібно готуватися,

– підкреслив ексдиректор Центру громадського здоров'я МОЗ.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Про тестування

Курпіта пояснив, практика говорить про те, що масове тестуваннє – це також неправильний підхід, оскільки в країни може просто не вистачити ресурсів. Тут йдеться не обов'язково про фінанси на закупівлю тестів, а й про можливості та обладнання.

"Те число, яке було заявлено МОЗ – 30 тисяч досліджень на тиждень – є абсолютно реалістичним. Тому нам потрібно дочекатися саме такого показника. Останні цифри, які були озвучені міністерством – 11 тисяч обстежених або 20 тисяч тестів за усі попередні тижні. І це проблема, оскільки ми не дотягуємо навіть до тієї потужності, яка була заявлена", – стверджує ексдиректор Центру громадського здоров'я МОЗ.

Він додав, що до цього додається і низка логістичних проблем.

Для того, щоб здійснити тестування ПЛР, потрібно мати пробірки, аплікатори, машину. Яким чином це забезпечується – поки що не зрозуміло, оскільки центральна влада цього не робить. Це б мала робити місцева влада, але чи поступають такі замовлення від медиків і чи знають вони про можливості такого замовлення – я зараз не можу сказати,

– зазначив Курпіта.



Як відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Те, що не в усіх областях можна було робити ПЛР-тести і доводилося відправляти дані в Київ – це справді було проблемою, однак зараз це частково вирішено.

"Але минулого тижня за тією інформацією, яка в мене є, до 12 областей надійшло обладнання, яке дозволяє проводити ПЛР-тестування. Через це його можна здійснити в кожному обласному центрі. Але навіть для того, щоб доставити ці зразки умовно з Кам'янки чи з Умані до Черкас – також потрібні і витрати, і бензин, і авто. І це інколи стримує медиків у проведенні дослідження", – сказав Курпіта.

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► Про Великдень в час пандемії

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