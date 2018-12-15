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      Коли глава Української православної церкви проведе першу літургію

      610 Читать новость на русском
      У неділю митрополит Епіфаній проведе першу літургію
      У неділю митрополит Епіфаній проведе першу літургію / Фото з відкритих джерел

      У неділю, 16 грудня, новообраний предстоятель помісної Православної церкви України митрополит Епіфаній проведе першу літургію в Михайлівському Золотоверхому соборі. Вона розпочнеться о 10 ранку.

      Про це повідомив речник УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) у Facebook.

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      "16 січня о 10:00 в Михайлівському Золотоверхому соборі Києва відбудеться перша Літургія Предстоятеля єдиної помісної автокефальної Православної Церкви України Блаженнійшого Епіфанія, Митрополита Київського і всієї України", – написав він.

      Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві.

      Що відомо про митрополита Епіфанія?Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату. За церковними мірками, він є дуже молодим предстоятелем церкви, йому – 39 років. Родом митрополит Епіфаній з Одещини, постриг у ченці та духовне ім’я отримав у 2007 році. Раніше Епіфаній наполягав, що на православну церкву здійснюють вплив спецслужби Росії та був переконаний щодо існування в її лавах спецагентів. Наслідком такої політики Росії митрополит Епіфаній називав розділення українського православ'я ще з початку 90-х років.

      ЯК РОЗВИВАЮТЬСЯ ПОДІЇ НАВКОЛО СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
      Теги: Новини України Релігія Єдина помісна церква Томос Новини політики Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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