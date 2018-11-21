Коли та чому священики московського патріархату приєднаються до Єдиної церкви?

Важелі впливу на представників Української православної церкви московського патріархату у Кремля є. Священнослужителі московського патріархату часто були штатним і позаштатним працівниками КДБ. І синод УПЦ МП, куди прибули всі митрополити, це підтверджує.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Валерій Димов.

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Як вважає експерт, попри заборону УПЦ МП своїм священикам іти на об’єднавчий Собор, на думку фахівців, частина з них все ж прийде. За словами Валерія Димова, московські священики довго були на розтяжці. Частина з них прийде на Собор. Інші приєднаються пізніше. До речі, зазначає політолог, при митрополиті УПЦ МП Сабодані проводилося внутрішнє опитування, і більшість єпископів УПЦ МП виступали за автокефалію. Але різні обставини завдали початку процесу.

Під впливом громад у період до п’яти років більшість єпархій УПЦ МП увіллється в Єдину помісну церкву. Тому що цього бажатимуть прихожани. Українці в своїй більшості за Єдину церкву. Вони не хочуть бути з тими, хто освячує зброю сепаратистам, не вшановує пам'ять загиблих українських бійців. УПЦ МП – знаряддя путінського шовінізму і російської агресії. І нашій церкві треба відділитися від агресора,

– наголошує Димов.

Нагадаємо, 13 листопада Українська православна церква Московського патріархату на Соборі єпископів вирішила повністю припинити євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом. Окрім того, рішення Синоду Константинополя щодо надання Томосу Україні, УПЦ МП назвали "недійсними та такими, що не мають жодної канонічної сили".



Рішення підтримали всі священики, крім митрополита Вінницького і Барського Симеона. Пізніше митрополит Черкаський та Канівський Софроній також заявив, що підтримує створення автокефальної церкви в Україні і не згоден з рішенням синоду УПЦ МП про розрив стосунків з Вселенським патріархатом.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.