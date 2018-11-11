Коли і де Усик проведе наступні бої: промоутер озвучив плани боксера

Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик, який 11 листопада нокаутом переміг британця Тоні Белью, у 2019 році проведе два поєдинки. Відомо, що жоден з боїв не буде проходити в Україні.

Про це розповів промоутер Усика Олександр Красюк, передає Sport.ua.

Читайте також: Усик поділився планами на майбутнє після перемоги над Белью

У 2019 році Усика в Україні ми точно не побачимо. На наступний рік в планах два бої. Або в Англії і в США, або обидва в Англії. Якщо Андре Уорд повернеться в крузервейт, можна замислитися,

– сказав Красюк.

Окрім того, промоутер зауважив, що перед тим, як нокаутувати Беллью, Усик поступався супротивнику.

"За моїми записками, в восьмому раунді Усик програвав. За Усиком було 3 раунди, за Беллью – 4, це підтвердили і судді", – додав він.

Промоутер боксера також розповів про його тактику під час бою.

"Якщо подивитися всі бої Усика, він ніколи не газує з першого раунду, розгойдується, довго запрягає, а потім впрягається. Беллью підсів фізично, і прийшов час нокауту", – зауважив Красюк.

Нагадаємо, Олександр Усик є абсолютним чемпіоном світу, володіючи поясами за версіями WBA, WBC, IBF, WBO та The Ring у першій важкій вазі.



11 листопада Усик переміг британця Тоні Белью. У восьмому раунді Белью пропустив потужний удар і впав на ринг. Він намагався підвестися, але суддя зупинив бій.