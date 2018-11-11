13:50
11 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Амбіції Жириновського. "Санта-барбара" з участю "Медузи"
      Вєсті Кремля
      19:38, 10 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Клуб у Верховній Раді. Магічна драбина Медведчука
      Вєсті.UA
      18:43, 10 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Коли і де Усик проведе наступні бої: промоутер озвучив плани боксера

      78 Читать новость на русском
      Усик у 2019 році проведе два боксерські бої
      Усик у 2019 році проведе два боксерські бої / Фото з відкритих джерел

      Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик, який 11 листопада нокаутом переміг британця Тоні Белью, у 2019 році проведе два поєдинки. Відомо, що жоден з боїв не буде проходити в Україні.

      Про це розповів промоутер Усика Олександр Красюк, передає Sport.ua.

      Читайте також: Усик поділився планами на майбутнє після перемоги над Белью

      У 2019 році Усика в Україні ми точно не побачимо. На наступний рік в планах два бої. Або в Англії і в США, або обидва в Англії. Якщо Андре Уорд повернеться в крузервейт, можна замислитися,
      – сказав Красюк.

      Окрім того, промоутер зауважив, що перед тим, як нокаутувати Беллью, Усик поступався супротивнику.

      "За моїми записками, в восьмому раунді Усик програвав. За Усиком було 3 раунди, за Беллью – 4, це підтвердили і судді", – додав він.

      Промоутер боксера також розповів про його тактику під час бою.

      "Якщо подивитися всі бої Усика, він ніколи не газує з першого раунду, розгойдується, довго запрягає, а потім впрягається. Беллью підсів фізично, і прийшов час нокауту", – зауважив Красюк.

      Нагадаємо, Олександр Усик є абсолютним чемпіоном світу, володіючи поясами за версіями WBA, WBC, IBF, WBO та The Ring у першій важкій вазі.

      11 листопада Усик переміг британця Тоні Белью. У восьмому раунді Белью пропустив потужний удар і впав на ринг. Він намагався підвестися, але суддя зупинив бій.

      Теги: Бокс Спорт Олександр Усик Усик – Белью
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Williams" поїде до Валенсії без нового боліда
       18 січня 2011 , 18:22
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Гендиректор "Таврії": Теоретично Крим взагалі може втратити професійний футбол
       27 липня 2014 , 16:00
      Екс-гравець "Ворскли": Навіть не розглядаю пропозицій клубів з Росії
       22 лютого 2015 , 12:21
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук