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Коли категорично не можна пити воду: 5 фактів

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Коли категорично не можна пити воду
Коли категорично не можна пити воду / Фото з відкритих джерел

Надлишок рідини в організмі може стати причиною серйозних проблем зі здоров'ям, тож іноді краще відмовитися від зайвого ковтка води.

Як зазначають фахівці, не можна пити воду безпосередньо перед сном, передає "Сегодня".

Це може спричинити розлад режиму сну через те, що вночі захочеться у туалет. Окрім того, нирки вночі працюють повільніше, тож вранці у дзеркалі вас може зустріти набряклі обличчя і кінцівки.

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Не можна пити воду під час інтенсивного тренування через можливе погіршення стану під час або після тренування. Адже через фізичну активність людині жарко і вона п'є води більше, аніж потрібно, вимиваючи електроліти (кислоти, солі, основи). А це може спричинити головний біль, нудоту і запаморочення.

Зайва кількість рідини в організмі додатково навантажує серце. Окрім того, не можна запивати водою гостру їжу через речовину капсаїцин, який викликає печіння. Вода допомагає капсаїцину поширитися по ротовій порожнині і стравоходу.

Також медики наголошують, що надмірна кількість рідини в організмі веде до вимивання натрію. Також це навантажує нирки, заважаючи їм постачати в кров необхідні речовини.

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Медицина Лікування
Джерело: 24 Канал
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