Коли Київ перейде на електронні квитки у транспорті
Електронний квиток запрацює на всіх видах муніципального транспорту Києва вже з 1 листопада 2019 року. Наразі е-квиток працює у тестовому режимі, тобто кияни та гості столиці можуть користуватися як новою системою оплати, так і жетонами та талонами.
Планується, що тестове використання квитка триватиме до 30 жовтня, а вже з 1 листопада весь київський транспорт перейде на електронну оплату проїзду, повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.
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Наразі продано вже понад 15 тисяч Kyiv Smart Card – це спеціальна проїзна картка, яку після придбання можна буде поповнювати коштами. Пасажиру достатньо лише піднести квиток до валідатора і проїзд оплачено, а контролери матимуть спеціальні прилади для перевірки транспортної картки.
З 1 листопада весь київський транспорт перейде на електронну оплату проїзду
Придбати пластикову картку можна на станціях Київського метрополітену, в особистому кабінеті киянина, у мобільному додатку KyivSmartCity, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, скористатися системою KyivPayBot.
Все, що треба знати про єдиний електронний квиток – читайте у матеріалі 24 каналу.
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