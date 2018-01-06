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Коли колядують, щедрують і посівають

17:27, сьогодні 4135 Читать новость на русском
Коли колядують, щедрують і посівають в Україні
Коли колядують, щедрують і посівають в Україні / city-adm.lviv.ua

Якщо ви хочете відсвяткувати різдвяні свята за українськими традиціями, пропонуємо почитати, коли правильно колядувати, щедрувати і посівати в Україні.

Коли колядують в Україні

За нашими традиціями, починають колядувати на Різдво, 7 січня. Водночас у Свят Вечір колядувати на прийнято.

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Юрба колядників ходять від сьомого до чотирнадцятого січня. Зазвичай, колядують чоловіки, а жінки переважно співають щедрівки.

Варто відзначити, що колядувати починають у різних регіонах України не одночасно: на Покутті (східна частина сучасної Івано-Франківської області) ідуть колядувати вже на Святий вечір, на Півдні та Сході України колядують на перший день Різдва, після закінчення Богослужіння. На західному Поділлі йдуть колядувати на другий день свят вранці.

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Коли посівають в Україні

Посівають (засівають) на Старий Новий рік (на Василя), 14 січня вранці. За традицією, посівальниками мають бути хлопчики, оскільки в народі вважали, що першим на Новий рік мав зайти в хату чоловік, щоб все було добре. Посівали зерном – житом або пшеницею.

Коли щедрують в Україні

У деяких регіонах України щедрують також на старий Новий рік – 13-14 січня, однак у деяких – напередодні Водохреща, 18 січня.

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Теги: Новини України Різдво LifeStyle Традиції Новини культури Новорічні свята
Джерело: 24 Канал
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