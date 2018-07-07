Коли Кремль почне здійснювати жахливі провокації в Україні: думка журналіста

Позиція президента Росії Володимира Путіна щодо України не зміниться, оскільки він може упасти зі свого трону. Крім того, найближчим часом господар Кремля може утнути щось таке, що викличе справжній жах у світі. До прикладу, найстрашніше, що може бути, – це реакція Москви на об’єднання української церкви.

Таку думку він висловив у коментарі "Високому замку".

Читайте також: Журналіст пояснив, як Путіну вдалося анексувати Крим

"Україна має максимально активно працювати з тими політиками, журналістами, суспільними середовищами в Європі та Америці, які тверезо дивляться на речі. Наразі ми погано з ними працюємо. Але Путін нам допоможе. Бо він не зупиниться. Головний принцип диктатора — це принцип велосипеда: коли перестаєш крутити педалі, падаєш", – підкреслює він.

На його переконання, таким чином Путін є змушеним "крутити педалі", і він утне щось таке, що викличе справжній жах у світі.

"Але, боюсь, що це жахіття буде робити тут, в Україні. Йому не треба тероризувати Німеччину чи Францію, вони і так є лояльними. Російські спецслужби будуть дедалі більше дестабілізувати ситуацію в Сирії, щоб підживлювати міграційну кризу задля перемоги популістів", – додає журналіст.

Крім того, за його словами, другий напрям Путіна — це вплив на політичну ситуацію в Україні.

Операція Бабченка — це операція проти України, а не Бабченка. Їм розходиться вбити не Бабченка чи ще когось, їхня мета — вбити Україну. Усі провокації, які були та ще будуть — напади на синагоги, на ЛГБТ, на ромів — це все спецоперації російських спецслужб. Немає ніякої "Тверезої та злої молоді", такої організації не існує. Є одна структура, яка цим усім займається, вона називається ФСБ Росії. Вони моніторять ситуацію в Україні, суспільні настрої, і коли побачили, що є проблеми з ромами, вирішили використати це для провокації,

– зауважив Муджабаєв.

Як пояснює представник ЗМІ, в Україні можуть когось недолюблювати, зрештою, такі явища є у всьому світі, у всіх країнах, але в Україні за це не вбивають.

Читайте також: Путін використав назви міст України з військовою метою

"Немає в українському суспільстві радикальних поглядів, це все привнесено штучно. Це в Росії є нормою вбити людину за інший колір шкіри чи розріз очей. Якраз в Росії процвітає ксенофобія, виплекана владою. Російські спецслужби "кришують" усі радикальні організації. Спонсорують їх і в Україні. У мене немає жодних сумнівів, що в останньому погромі ромів у Львові простежується рука Москви", – переконує Муджабаєв.

Водночас він додає, що в Україні всі повинні розуміти, що воювати з Росією доводиться не лише на фронті, а й у тилу.

Зараз, напередодні президентської виборчої кампанії, диверсійна діяльність буде активізовуватися. На нас очікує брудна політична боротьба на фоні російських провокацій. Росія хоче тероризувати Україну. Українці повинні це розуміти та не бути пішаками, маріонетками Путіна. Але найстрашніше, що на нас чекає, це реакція Москви на об’єднання української церкви. Зараз вона бореться проти цього так званими дипломатичними методами: це як і з Чемпіонатом світу з футболу, з валізами грошей їздять по помісних православних церквах. А коли Вселенський патріарх визнає, що Україна має право мати помісну церкву, почнуться такі провокації, яких навіть не можемо уявити. Бо для Росії втрата впливу на православ’я — такий самий жах, як втрата України після Майдану,

– переконує журналіст.

Як зазначає він, соціологічні опитування показують, що 80 відсотків парафіян УПЦ МП без жодних сумнівів перейдуть до нової української церкви, а це означає, що Московський патріархат в Україні не буде існувати.

Читайте також: Порошенко провів паралелі між російською та українською церквами

"Найбільша православна громада — в Україні (кількість православних тут є більшою, ніж у Росії), і вона виходить з підпорядкування Москви. Для Путіна це катастрофа. Це кінець імперії. Можливі навіть бойові дії під приводом захисту православних. Згадайте, під яким приводом намагалися створити Новоросію: захистити права російськомовних! Тепер можуть піти війною, прикриваючись захистом православних. Вплив на православ’я — останній рубікон для російської імперії", – констатує Айдер Муджабаєв.