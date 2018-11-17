Коли людина починає старіти: названо вік

Старіння організму сучасних людей починається у 39 років. Проте для більшості жителів планети, найперші симптоми цього процесу виявляються непомітними.

Такого висновку дійшли американські вчені після проведення низки експериментів, передає MedikForum.

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Науковці з'ясували, що у віці 39 років в організмі людини починає зменшуватися кількість мієліну – речовини, яка захищає нервові клітини. Зниження його вироблення робить клітини більш уразливими перед ушкодженнями, і як наслідок це провокує розвиток процесів, що призводять до так званих вікових захворювань.

За словами дослідників, ознаки того, що організм починає старіти можна помітити у звичайних життєвих ситуаціях – коли щораз важче нахилятися чи піднімати щось, або коли людина засинає дивлячись телевізор.

Першими ознаками старіння, які можуть виникати в 39 років, вчені вважають біль і скутість у суглобах. Також, сигналом початку старіння є труднощі, що виникають при використанні сучасних технологій.

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