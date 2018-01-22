20:08
22 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Перспективна опонентка Путіна. Царські борги Росії
Вєсті Кремля
19:49, 20 січня
Вєсті. UA. Жир. Собачі танці Луценка. Повернення легітимного
Вєсті.UA
18:36, 20 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як виглядає справжнє застілля
Згадати все
23:16, 18 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Масляна 2018 у Україні: дата, традиції і що не можна робити в свято

18:12, сьогодні 512 Читать новость на русском
Масляна 2018 у Україні: дата, традиції і що не можна робити в це свято
Масляна 2018 у Україні: дата, традиції і що не можна робити в це свято / 24 Канал

Масляна – стародавнє слов’янське свято, що символізує проводи зими і очікування весни. Гуляння народу триває тиждень і завершується Прощеною неділею. Про те, коли Масляна у 2018 році, які є традиції святкування і що не можна робити в це свято – читайте в матеріалі далі.

Коли Масляна 2018 в Україні

Святкування Масляної безпосередньо прив'язане до Великодня. Для цього потрібно від дати Пасхи вирахувати 48 днів – це Великий піст, а потім ще тиждень – безпосередньо Масляна.

Читайте також: Великий піст 2018: календар харчування на кожен день

У 2018 році Масляна починається 12 лютого і триватиме до 18 лютого включно.

Як святкувати Масляну: традиції

Увесь тиждень ділиться на два періоди: Вузька Масляна – понеділок, вівторок і середа і Широка Масляна – четвер, п'ятниця, субота та неділя. У перші три дні можна займатися господарськими роботами, а з четверга всі роботи припиняються. При цьому кожен день Масляної має свою назву і призначення. В давнину дотримувались усіх традицій, але сьогодні – більшість із них вже забулися.

Масляна 2018 в Україні: дата та традиції
Масляна 2018 в Україні: дата та традиції

Понеділок, 12 лютого – перший день Масляної – "зустріч". У цей день роблять крижані гірки. У давнину вірили, що чим далі котяться сани і чим гучніший сміх над крижаною горою, тим кращим буде врожай.

Вівторок, 13 лютого – "загравання". У цей день прийнято заводити веселі ігри та пригощати за організовані веселощі млинцями.

Середа, 14 лютого – "ласунка". Всі господині цього дня готують різні смаколики у великих обсягах і прикрашають ними багатий стіл, але млинці, звісно, залишаються на першому місці.

Четвер, 15 лютого – "розгуляй". З цього дня Масляна розгортається на всю широчінь – гуляють з ранку до вечора, водять хороводи, співають пісні.

П’ятниця, 16 лютого – "тещині вечори". Величезна кількість звичаїв у цей день спрямована на прискорення весіль та сприяння молоді у знаходженні собі відповідної пари. Зяті з вечора особисто запрошують в гості своїх тещ – пригощають їх млинцями.

Субота, 17 лютого – "посиденьки зовиці". У цей день молода невістка запрошує своїх рідних до себе.

Неділя, 18 лютого – "Прощена неділя". Цього дня прийнято просити прощення у всіх близьких та скривджених за заподіяне зло, за якісь свої проступки. Це дуже світлий день перед початком Великого посту.

З 19 лютого гуляння припиняються, оскільки в силу вступає Великий піст, який триватиме до 8 квітня – Великодня.

Теги: Новини України LifeStyle Здорове харчування Новини культури Традиції
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
I'll be back: Янукович повертається в Україну?
сьогодні, 20:01 I'll be back: Янукович повертається в Україну?
Наталія Лебідь 119
Готівковий курс валют 22 січня: євро та долар зупинили стрімкий ріст
сьогодні, 19:50 Готівковий курс валют 22 січня: євро та долар зупинили стрімкий ріст
111
День Соборності у Львові та Києві: відчуйте різницю!
сьогодні, 19:10 День Соборності у Львові та Києві: відчуйте різницю!
Катерина Петренко 1102
Мінськ змінює прописку: про перспективи і сценарії перенесення переговорів щодо Донбасу
сьогодні, 19:01 Мінськ змінює прописку: про перспективи і сценарії перенесення переговорів щодо Донбасу
Інна Жолобович 6937
Украинским политикам нельзя смотреть
сьогодні, 17:01 Украинским политикам нельзя смотреть "Темные времена", они все равно ничего не поймут
Юрий Касьянов 725
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Бійцям ЗСУ доведеться замість м’яса у пайках пити молоко: пропозиція Міноборони
 4 грудня 2017 , 11:59
Група бойовиків підірвалась на власній міні у зоні АТО
 28 грудня 2017 , 13:46
Чим може здивувати Suzuki SX4?
 27 листопада 2017 , 08:00
Прийомні родини: надія для дітей, що пережили "маленьку смерть"
 сьогодні , 21:02
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук